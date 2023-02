Chinas Corona-Fesseln sind gefallen. Anfang des Jahres hat die chinesische Regierung die Corona-Regeln ad acta gelegt. Was wie ein Befreiungsschlag wirkt, heißt noch nicht, dass alle Probleme behoben sind - alle Lieferketten und Engpässe wieder funktionieren. Jetzt wird ein anderes erhebliches Risiko am Markt sichtbar: Die Frage scheint nicht mehr zu sein, ob die Situation zwischen China und Taiwan eskaliert, sondern vielmehr wann. Was dann an den Aktienmärkten zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Asien-Experte Rüdiger Born, Born Traders.