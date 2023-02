Auf dem Radar: Telekom AustriaTelekom Austria hatte in den letzten 5 Handelstagen um +101.6% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag mit 3.893.379 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 5.34%.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,50 /6,51Veränderung zu letztem SK: -0,08% Auf dem Radar: Marinomed BiotechMarinomed Biotech hatte in den letzten 5 Handelstagen um +74.7% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Mittwoch mit 335.687 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -9.20%. Fiel am Mittwoch um -4,62 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 366% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 19,5 Prozent Minus. Am Mittwoch auf neuem Jahrestief geschlossen (45,4) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...