Digitale Vorbestellungen für das Mickey Friends Plattform-Abenteuerspiel beginnen heute weltweit und exklusiv für Nintendo Switch

Erleben Sie ein brandneues Abenteuer mit der triumphalen Rückkehr von Disneys Micky Maus in die Welt der Videospiele und dieses Mal bringt er ein paar Freunde mit! Heute hat Disney in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Dlala Studios bekannt gegeben, dass Disney Illusion Island - ein kooperatives 2D-Plattform-Abenteuer-Videospiel für bis zu vier Spieler am 28. Juli 2023 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen wird. Außerdem sind Vorbestellungen für Disney Illusion Island ab heute für 39,99 im Nintendo eShop und im Einzelhandel erhältlich.

"Die Fans können sich auf die bevorstehende Einführung des witzigen, zeichentrickartigen Erlebnisses freuen, das Disney Illusion Island bietet", sagte Luigi Priore, VP, Disney, Pixar und 20th Century Games. "Wir freuen uns, mit dem Entwickler Dlala Studios zusammenzuarbeiten, der die Welt von Mickey Friends mit einer neuen und originellen Geschichte, einem fesselnden Gameplay und einem bezaubernden handgezeichneten Kunststil erweitert."

Schließen Sie sich Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy an und begeben Sie sich auf ein gefährliches Abenteuer, um die farbenfrohe, handgearbeitete und doch geheimnisvolle Insel Monoth zu erkunden und drei magische Wälzer zu bergen mächtige Bücher, die zum Schutz der Insel dienen. Mit den Synchronsprechern von Micky, Minnie, Donald und Goofy und einer originalen Orchestermusik können die Spieler in ein Solo-Abenteuer eintauchen oder sich mit bis zu drei Freunden im lokalen Koop-Modus zusammentun, um spezielle Team-Fähigkeiten wie den Seilsprung, den Froschsprung und die herzverschenkende Umarmung einzusetzen, um die Insel zu retten. Entdecke reichhaltige Biome und nie zuvor gesehene Umgebungen, treffe seltsame, aber faszinierende Charaktere und entdecke jede Menge versteckter Geheimnisse!

Aber die Reise wird nicht einfach sein, und auf der "Illusionsinsel" ist nicht alles so, wie es scheint.

"Worte können nicht ausdrücken, wie sehr wir uns darauf freuen, dass die Spieler den Dlala-Spin dieses brandneuen Erlebnisses für Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy annehmen", sagte AJ Grand-Scrutton, Lead Developer, Dlala Studios. "Es war uns eine unglaubliche Ehre, an diesem Titel zu arbeiten, und wir hoffen, dass Nintendo Switch-Spieler und Disney Fans auf der ganzen Welt es genauso gerne spielen, wie wir es entwickelt haben."

Disney Illusion Island wird für 39,99 erhältlich sein und weltweit exklusiv für Nintendo Switch am 28. Juli 2023 erscheinen.

Weitere Informationen über Disney Illusion Island finden Sie unter: https://games.disney.com/disney-illusion-island

Um den neuesten Trailer anzusehen: https://www.youtube.com/watch?v=Ll9zSkf4Cfw

Für Disney Illusion Island-Assets: https://drive.google.com/drive/folders/1sVurQkkRn_Tq94FDsbBipvWoP3-ssuhe?usp=sharing

Für weitere Updates über Disney Illusion Island folgen Sie uns in den sozialen Medien:

Twitter.com/DisneyGames

Facebook.com/DisneyGames

Über Dlala Studios

Dlala Studios sind die Macher von Battletoads (2020) und haben zuvor an preisgekrönten Titeln wie Sea of Thieves, The Escapists und Lost Words: Beyond The Page gearbeitet. Das in Essex ansässige Studio feierte 2022 sein 10-jähriges Jubiläum und entwickelt derzeit Disney Illusion Island für Nintendo Switch.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230209005021/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

Disney Consumer Products, Games and Publishing

Dashaun Gasque

Communications Manager

DASHAUN.GASQUE@DISNEY.COM