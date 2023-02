Köln/Bonn (ots) -Das Seminarprogramm der Dr. Mildred Scheel Akademie für das Jahr 2023 ist ab sofort online und als Broschüre verfügbar. Auch dieses Jahr stehen wieder zahlreiche Kurse auf dem Programm. Thematisch reicht das vielfältige Angebot von gesunder Lebensführung und Selbstfürsorge über die Stärkung persönlicher Ressourcen, Naturerfahrung, wertschätzende Kommunikation bis hin zu fachlichen Fortbildungen in der Palliative Care und Palliativmedizin. Neu im Programm sind erstmals auch reine Online-Kurse.Das Seminarprogramm der Dr. Mildred Scheel Akademie richtet sich an all diejenigen, die tagtäglich mit Krebs konfrontiert sind - dazu zählen Betroffene, Ärzte und Ärztinnen sowie das Kranken-, Pflege- und Betreuungspersonal von Krebspatienten. Neben der Fort- und Weiterbildung zur Versorgung schwerstkranker Menschen stehen ebenso die Stärkung persönlicher Ressourcen und Schutzfaktoren im thematischen Fokus. In diesem Jahr bietet die Bildungsstätte rund 60 Präsenzseminare und 12 Onlineseminare an."Das Bildungsangebot der Dr. Mildred Scheel Akademie mit dem Fokus auf Krebs und Umgang mit der Erkrankung ist in Deutschland in dieser Form einzigartig. Wir sind stolz darauf, jedes Jahr eine so breite thematischen Vielfalt an Seminaren anbieten zu können", so Monika A. Pohl, die Leiterin der Dr. Mildred Scheel Akademie. "Die rund 50 Referentinnen und Referenten, mit denen wir zusammenarbeiten, sorgen dafür, dass die Akademie stets mit einem umfangreichen Programm aufwarten kann. Dank der finanziellen Förderung durch die Deutsche Krebshilfe erhalten die Teilnehmer ein qualitativ hochwertiges und zugleich sehr kostengünstiges Gesamtpaket, inklusive Übernachtung und Verpflegung."Im Jahr 1993 wurde die Dr. Mildred Scheel Akademie von der Deutschen Krebshilfe gegründet. Sie begeht in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Angesiedelt ist sie im Mildred Scheel Haus auf dem Gelände des Universitätsklinikums Köln. Die Akademie stellt eine wichtige Ergänzung zu den Aktivitäten der Stiftung Deutsche Krebshilfe dar. "Es war uns immer wichtig, neben unseren vielfältigen Aufgaben in der Krebsbekämpfung, auch den Bereich Fort- und Weiterbildung im Blick zu haben, für alle, die an der Versorgung krebskranker Menschen beteiligt sind, oder für Betroffene selbst", erläutert Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe und Geschäftsführer der Dr. Mildred Scheel Akademie.Ein besonderes Anliegen der Dr. Mildred Scheel Akademie ist es, der Palliativmedizin und -pflege in Deutschland Gewicht zu geben. Unabdingbar dafür ist es, die Kompetenz von Ärzten, Medizinstudenten und dem Pflegepersonal zu stärken und zu verbessern. Das erfolgt über zertifizierte Fortbildungen. Die enge Kooperation zwischen der Dr. Mildred Scheel Akademie und dem Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln gewährleistet fachlich hochwertige Bildungsangebote - die Inhalte werden mit modernen Unterrichtsmethoden vermittelt.Das Kursangebot der Dr. Mildred Scheel Akademie richtet sich neben den genannten Personengruppen auch an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Programm und Anmeldung stehen online hier (https://www.krebshilfe.de/helfen/seminare-kurse/programm-und-anmeldung/) zur Verfügung. Das Programm kann auch kostenfrei als Broschüre bestellt werden: telefonisch unter 0221/944049-0 oder per E-Mail an msa@krebshilfe.de.Interviews und Bildmaterial auf AnfragePressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5437532