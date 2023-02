LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, meldete heute, dass es die Spezialisierung "Testing Standards" im Rahmen von Guidewire PartnerConnect erhalten hat.

LTIMindtree ist Partner von Guidewire PartnerConnect Consulting der Stufe Select und arbeitet mit Guidewire in Nordamerika und Indien zusammen. Mit der Anerkennung seiner auf Unternehmen ausgerichteten Testlösungen durch die Spezialisierung wird LTIMindtree Versicherungsunternehmen weltweit einen entscheidenden Vorteil auf ihrem Transformationsweg mit der Guidewire-Plattform bieten.

Die Spezialisierungen sind regional ausgerichtet und erfordern von den Partnern den Nachweis von Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen in Bezug auf ein bestimmtes Produkt oder einen Lösungsbereich von Guidewire. Das Erlangen von Spezialisierungen ermöglicht es Versicherern, mehr Klarheit und einen besseren Einblick darüber zu erhalten, welche Partner in einer Region oder weltweit im Falle der "Testing Standards"-Spezialisierung nachweislich über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Überdies können Partner mit Spezialisierungen ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Produkte und Lösungen von Guidewire besser bewerben.

"Wir gratulieren LTIMindtree zur jüngst erhaltenen ‚Testing Standards'-Spezialisierung im Rahmen unseres Programms PartnerConnect Consulting. Sehr gerne erkennen wir das Fachwissen und die nachgewiesenen Fähigkeiten des Unternehmens an und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit, um zum Erfolg unserer gemeinsamen Kunden beizutragen", sagte Molly Black Senior Director, Partner Programs and Enablement, Guidewire Software.

David Althoff, Chief Business Officer, Insurance, LTIMindtree, führte aus: "LTIMindtree freut sich über die kontinuierlichen Fortschritte bei der Entwicklung von Guidewire-Fähigkeiten. Mithilfe unserer Kenntnisse im Versicherungsbereich, Erfahrung mit Transformationsprojekten für Kernverwaltungsplattformen und Spezialisierungen für Guidewire-Produkte können wir Versicherer dabei unterstützen, ihre Transformationsprogramme auf effiziente und planbare Weise zu beschleunigen."

Weitere Informationen zu den Spezialisierungen von Guidewire finden Sie hier auf der Guidewire-Website.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren, indem digitale Technologien genutzt werden. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenfließenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von fast 90.000 talentierten und unternehmerischen Profis in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Weitere Informationen über unsere Versicherungen und Guidewire Services finden Sie unter: https://www.ltimindtree.com/industries/insurance/core-systems-modernization/guidewire/

