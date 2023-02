Mainz (ots) -Das Ausmaß und die Konsequenzen der "Zeitenwende" beleuchtet der ZDF-Programmschwerpunkt "1 Jahr Ukraine-Krieg". Vom 15. bis 27. Februar 2023 rücken in zahlreichen Dokumentationen, in den aktuellen Nachrichten-, Magazin- und Talksendungen des ZDF sowie in einem Dokumentarfilm die Auswirkungen dessen in den Fokus, was für viele Millionen Europäer vorher undenkbar schien: die Rückkehr des Krieges nach Europa.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Die angespannte Weltlage, die aus Russlands Angriffskrieg resultiert, verlangt kontinuierlich nach umfassender Information über das aktuelle Geschehen und nach der fundierten Aufarbeitung der unterschiedlichen Perspektiven. Das bündeln wir rund um den 24. Februar 2023 in unserem Programmschwerpunkt, vor allem auch in Form vielfältiger Berichte unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten.""auslandsjournal spezial" und "auslandsjournal - die doku"Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Vor dem ersten Jahrestag dieser Rückkehr des Krieges nach Europa berichtet das ZDF-"auslandsjournal" am Mittwoch, 15. Februar 2023, 22.15 Uhr, in einer 45-minütigen Spezial-Ausgabe über "Ukraine - ein Jahr im Krieg". "auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper meldet sich aus Kiew, Butscha, Hostomel und aus anderen Orten in der Ukraine, die für Wendemarken dieser von Russland so genannten Spezialoperation stehen. Sie dokumentiert die Zerstörungen und Narben des Krieges, trifft Ukrainerinnen und Ukrainer, Politiker und Entscheidungsträger zum Interview und erzählt in Reportagen, wie der von Putin begonnene Angriffskrieg das Land verändert, zerstört, aber auch geeint hat.Seit Beginn des russischen Angriffskrieges ist ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf immer wieder in die Ukraine gereist. Ein Jahr nach Ausbruch des Krieges ist sie erneut in dem Land unterwegs und schildert, welche Veränderungen sie erlebt und wie sich ehemals besetzte Orte verändert haben. Seit einem Jahr hält zudem ZDF-Reporterin Jenifer Girke über Videocalls und Chatnachrichten Kontakt zu Menschen in der Ukraine. Nach einem Jahr Krieg trifft sie diese Menschen, die ihr in den zurückliegenden Monaten in selbstgedrehten Videos von ihrem Schicksal berichteten, in deren Heimat. Die "auslandsjournal"-Doku "Leben im Krieg - Wie Putins Angriff die Ukraine verändert" von Katrin Eigendorf und Jenifer Girke ist ab Mittwoch, 15. Februar 2023, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek und in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 2023, um 1.00 Uhr, im ZDF zu sehen."aspekte" über die ukrainische Kultur in KriegszeitenWie die Ukraine ihre kulturelle Identität verteidigt, beleuchtet "aspekte" am Freitag, 17. Februar 2023, 23.30 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek - und setzt den täglichen Kriegsbildern Stimmen und Positionen der ukrainischen Kultur entgegen. Katty Salié geht der Frage nach: Verändert der Krieg auch die kulturelle Identität des Landes? Dass der Krieg nicht nur das Leben der Menschen, sondern auch ihre Umwelt zerstört, das zeigt die "planet e."-Doku "Umwelt unter Beschuss - Wie der Krieg die Ukraine zerstört", die ab Freitag, 17. Februar 2023, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek und am Sonntag, 19. Februar 2023, 15.45 Uhr, im ZDF zu sehen ist."Tatort Ukraine" und "Zeitenwende global" in der ZDFmediathekIn der ZDFmediathek sind ab Montag, 20. Februar 2023, 20.00 Uhr, die ersten drei Folgen der sechsteiligen Doku-Reihe "Tatort Ukraine - Menschen im Krieg" verfügbar, einer internationalen Koproduktion unter Federführung von "ZDFzeit". Sie erzählt anhand der persönlichen Geschichten unterschiedlicher Menschen, wie der plötzliche Ausbruch des Krieges Lebenswege auf den Kopf gestellt hat, und zeigt auf, wie der Krieg eine zivile Gesellschaft binnen kürzester Zeit grundlegend verändert.In der ZDFmediatheks-Serie "Zeitenwende global" zeigen die ZDF-Auslandskorrespondenten, wie der Krieg die Welt bereits nach einem Jahr wirtschaftlich, politisch und militärisch verändert hat. In drei Episoden begeben sich die Korrespondentinnen und Korrespondenten auf Spurensuche in ihren Berichtsgebieten und verbinden die spürbaren Folgen zu einer weltweiten Perspektive. Die Doku-Serie steht ab Mittwoch, 22. Februar 2023, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung und ist in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 2023, 1.00 Uhr als "auslandsjournal"-Doku: Zeitenwende global - Russlands Angriff auf die Freiheit" im ZDF zu sehen.Aktuelle Sendungen zum Jahrestag des KriegsbeginnsIn der Woche vom 20. bis 24. Februar 2023 ist der ZDF-Programmschwerpunkt in allen aktuellen Sendungen präsent - von "WISO spezial: Was hat der Krieg bei uns verändert?" über "frontal spezial: Der Ukraine-Krieg - ein Jahr der Zerstörung", "ZDFzeit" und "ZDFzoom"-Dokus, bis zum "ZDF-Morgenmagazin" und dem "heute journal", von "Markus Lanz" und "maybrit illner" bis zur Live-Übertragung der zentralen Veranstaltung im Schloss Bellevue "Ein Jahr Krieg - Solidarität mit der Ukraine" am Freitag, 24. Februar 2023, 10.30 Uhr im ZDF.Aktuelle und hintergründige Informationen, Videos und Social Post zu "1 Jahr Ukraine-Krieg" finden sich zudem im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/ukraine-198.html).Der Programmschwerpunkt in der ZDF-ProgrammfamilieDie ZDF-Programmfamilie bietet anlässlich des Jahrestages viele weitere informative Einblicke in verschiedene Aspekte der "Zeitenwende": So setzt ZDFinfo am Mittwoch, 22. Februar 2023, einen thematischen Schwerpunkt zu Russland und dem Ukraine-Krieg mit 17 Dokumentationen ab 11.30 Uhr bis nach Mitternacht. 3sat zeigt Dokus über "Kreative im Krieg - Die Verteidigung der ukrainischen Identität" (Samstag, 11. Februar 2023, 19.20 Uhr) und "Kunstfront - Ukrainische Kulturschaffende im Ausnahmezustand" (Samstag, 18. Februar 2023, 19.20 Uhr). Und ARTE, phoenix und KiKA beleuchtet unter anderem in Reportagen, Themenabend oder in der "logo! extra"-Ausgabe "Kinder in der Ukraine - ein Jahr im Krieg" (ab 21. Februar 2023 in der ZDFmediathek) die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges. "Das kleine Fernsehspiel" im ZDF ergänzt den Programmschwerpunkt zudem mit dem Dokumentarfilm "RUKLA - Momentan keine Feindsicht", der ab Montag, 20. Februar 2023, in der ZDFmediathek verfügbar ist und am Montag, 27. 