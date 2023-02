EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bestätigt Prüfung der Dekonsolidierung und eines möglichen Formwechsels in eine Aktiengesellschaft



09.02.2023 / 16:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bad Homburg, 9. Februar 2023

Ausgehend von Presseberichten bestätigt Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ("Gesellschaft"), dass die Fresenius SE & Co. KGaA, die rund 32% der Aktien der Gesellschaft hält und Alleinaktionärin der persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG ist, eine Dekonsolidierung der Gesellschaft prüft. Diese Prüfung schließt einen möglichen Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft ein. Die Prüfung der dafür erforderlichen Maßnahmen durch die Gesellschaft dauert an und die notwendigen Entscheidungen der zuständigen Gremien stehen noch aus. Es ist daher offen, ob es zu einer Dekonsolidierung der Gesellschaft und einem Formwechsel kommt.





Kontakt:

Dr. Dominik Heger

EVP | Head of Investor Relations, Strategic Development & Communications

dominik.heger@fmc-ag.com

Tel. +49 6172 609 2601 09.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com