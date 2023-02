FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Donnerstag ihren deutlichen Kursgewinn aus dem Mittagshandel ausgebaut. Die Papiere des Medizinkonzerns stiegen im späten Geschäft auf den höchsten Stand seit Juni 2022, kamen aber rasch wieder etwas zurück. Zuletzt notierten sie noch 4,4 Prozent im Plus bei 29,04 Euro.

Auslöser des nochmaligen Kurssprungs war die Bestätigung eines Berichts der "Wirtschaftswoche", dass Fresenius die Trennung von der zuletzt besonders belastenden Dialyse-Tochter FMC prüft, durch das Unternehmen. Im Rahmen der vom seit Herbst amtierenden neuen Konzernchef Michael Sen initiierten Neuausrichtung werde auch eine Dekonsolidierung von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC), unter anderem im Wege eines Formwechsels in eine Aktiengesellschaft erwogen, hieß es in einer Mitteilung.

Die zuletzt deutlich erholten FMC-Aktien sackten nach der Bestätigung um knapp 4 Prozent ab und waren schwächster Wert im Dax ./edh/he