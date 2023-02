Prokarium beabsichtigt, die Evolution zu einer Plattform der synthetischen Biologie für neuartige Immuntherapien umzugestalten

Der Erlös soll die klinische Entwicklung des führenden Onkologiekandidaten des Unternehmens bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs unterstützen und die plattformgestützte Entdeckung beschleunigen

Professor Adrian Hayday, PhD, und Sam Chang, MD, treten dem Unternehmen als wissenschaftliche Berater bei

Prokarium, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einer Führungsrolle auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie in der Onkologie, hat eine neue Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Dollar erhalten. Diese Finanzierung folgt auf die Ankündigung von Prokarium, eine Partnerschaft mit Ginkgo Bioworks einzugehen, um dessen erstklassige Foundry und umfangreiche Codebase zur Entwicklung einer Plattformtechnologie für Baktofektion zu nutzen.

"Wir freuen uns über die Aussicht, unsere Vision von der Schaffung lebendiger Heilmittel voranzutreiben", sagte Kristen Albright, PharmD, Chief Executive Officer von Prokarium. "Der Erlös aus dieser Finanzierung fließt in unser führendes Onkologieprogramm, das in diesem Jahr in die klinische Entwicklungsphase eintritt. Außerdem wird damit die Erweiterung der Plattform für die Verabreichung neuartiger therapeutischer Nutzlasten, einschließlich RNA, durch unsere proprietären Bakterien finanziert. Wir freuen uns darauf, mit Ginkgo als Partner und mit seinem Know-how im Bereich der Stammtechnik und -optimierung an der Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika zu arbeiten."

Das Hauptprogramm von Prokarium verfügt über das Potenzial, das Behandlungsparadigma bei Blasenkrebs, einer der am teuersten zu behandelnden Krebsarten, zu verändern. Das Programm soll in einem Markt, in dem es in den letzten 30 Jahren kaum Innovationen gegeben hat, zum neuen Behandlungsstandard werden und fortschrittlichen Therapien eine Alternative zu Bacillus Calmette-Guérin (BCG) bieten. Prokarium nutzt die evolutionären Vorteile eines proprietären Salmonellenstamms in seiner Pipeline und kombiniert ihn mit maßgeschneiderten synthetischen Kreisläufen, um verschiedene therapeutische Wirkstoffe für schwer zu behandelnde Krebsarten bereitzustellen.

"Wir glauben, dass Prokarium ein wirklich differenziertes Unternehmen ist", fügte Thomas Eldered, Executive Chairman von Flerie Invest, hinzu. "Die neuen Mittel und die Partnerschaft von Prokarium mit Ginkgo Bioworks sollen die Spitzeninnovation beschleunigen, die notwendig ist, um die Fortschritte im Bereich der synthetischen Biologie und der Immuntherapie in den kommenden Jahren anzuführen."

"Unsere Partnerschaft mit Prokarium nutzt die führenden Plattformkapazitäten und Dienstleistungen von Ginkgo, um technologische Entwicklungen voranzutreiben, die unserer Auffassung nach den Bereich der Immuno-Onkologie revolutionieren werden", ergänzte Ena Cratsenburg, Chief Business Officer bei Ginkgo Bioworks. "Ginkgo freut sich auf die Zusammenarbeit mit Prokarium, um eine vielseitige, auf Salmonellen basierende Baktofektionsplattform zu entwickeln, die in der Lage ist, gezielte, lokalisierte RNA-Therapeutika zu liefern."

Neben der Finanzierung hat Prokarium die Ernennung von zwei wissenschaftlichen Beratern, Professor Adrian Hayday, PhD, und Sam Chang, MD, MBA, bekannt gegeben. "Wir freuen uns sehr, Adrian und Sam als Berater auf unserem Weg zu einem Unternehmen in der klinischen Phase begrüßen zu dürfen", so Albright abschließend. "Adrian bringt fundiertes Know-how in den Bereichen Immunologie und Immuntherapie mit, und Sam verfügt dank seiner Beteiligung an zahlreichen klinischen Studien zu Blasenkrebs über unschätzbare klinische Erfahrung." Professor Hayday ist Gründungsvorsitzender des Peter Gorer Department of Immunobiology am King's College London und derzeit Hauptgruppenleiter am Francis Crick Institute. Sam ist derzeit als Chief Surgical Officer am Vanderbilt Ingram Cancer Center tätig.

Über Prokarium

Das biopharmazeutische Unternehmen Prokarium ist führend auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie in der Onkologie und verfolgt die Vision, Lebend-Heilmittel zu entwickeln. Die Pipeline des Unternehmens zielt darauf ab, eine neue Generation von immunonkologischen Therapeutika zu entwickeln, indem die Evolution in eine Plattform für synthetische Biologie umgewandelt wird. Das Hauptprogramm von Prokarium konzentriert sich auf einen Wandel des Behandlungsparadigmas bei Blasenkrebs durch die Orchestrierung immungesteuerter, lang anhaltender Antitumorwirkungen. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.prokarium.com.

Über Flerie Invest

Flerie Invest ist ein langfristig agierender globaler Biotech- und Pharma-Investor mit Sitz in Stockholm und London, der ein Portfolio von über 30 Unternehmen in Europa, Israel und den USA verwaltet. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt darauf, im Bereich der Arzneimittelentwicklung und -dienstleistungen tätigen Pionierorganisationen durch die Bereitstellung von Ressourcen und Fachwissen zum Erfolg zu verhelfen. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Bereichen, darunter Immuno-Onkologie, Stoffwechselkrankheiten und Organisationen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika, die das Potenzial haben, Gesundheit und Wohlbefinden erheblich zu verbessern. Flerie Invest wurde 2011 von Thomas Eldered gegründet, der auch Recipharm mitbegründet und zu einem der fünf größten pharmazeutischen Auftragshersteller der Welt gemacht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.flerie.com.

Über Ginkgo Bioworks

Ginkgo Bioworks ist die führende horizontale Plattform für Zellprogrammierung und bietet flexible, durchgängige Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in den verschiedensten Märkten von der Lebensmittel- und Landwirtschaft über die Pharmazie bis hin zur Industrie- und Spezialchemie ihre Probleme lösen können. Concentric by Ginkgo, Ginkgos Abteilung für Biosicherheit und öffentliche Gesundheit, baut eine globale Infrastruktur für Biosicherheit auf, um Regierungen, Gemeinden und Verantwortliche im öffentlichen Gesundheitswesen in die Lage zu versetzen, einer Vielzahl von biologischen Bedrohungen vorzubeugen, sie zu erkennen und darauf zu reagieren. Für weitere Informationen besuchen Sie ginkgobioworks.com und concentricbyginkgo.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns in den sozialen Medien wie Twitter (@Ginkgo und @ConcentricByGBW), Instagram (@GinkgoBioworks sowie @ConcentricByGinkgo) oder LinkedIn.

