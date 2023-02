DAX auf Jahreshoch - Zinssorgen lassen nach

Der DAX (Deutschland 40) befindet sich auch am Donnerstag weiterhin auf sonderbar hohem Terrain. Mit rund 15.658 Punkten notierte das Frankfurter Börsenbarometer zwischenzeitlich auf einem neuen Jahreshoch. In diesem Kontext rückt auch die psychologische 16.000-Punkte-Marke wieder in den Fokus der Anleger. Vor allem nachlassende Zinssorgen halten Anleger bei der Stange. Deutsche Inflation klettert auf 8,7 Prozent - leichter Anstieg gegenüber dem Vormonat Die deutsche Inflation stieg per Jahresmonatsvergleich im Januar auf 8,7 Prozent und damit weniger stark als befürchtet. Im Dezember lag die Teuerung noch bei 8,6 Prozent, nach 10,0 Prozent im November und 10,4 Prozent im Oktober. Die Daten wurden jedoch mit Verspätung gemeldet. Ende des Monats Januar hatte das zuständige Statistikamt wegen Softwareproblemen keine Daten publiziert.

Auch wenn die Teuerung gegenüber dem Vormonat wieder etwas gestiegen ist, könnte der geldpolitische Druck in der Eurozone überschaubar bleiben.

In einer ersten Schätzung hatte das EU-Statistikamt Eurostat in der vergangenen Woche für Europa eine Teuerungsrate von 9,2 Prozent mitgeteilt. Im Oktober lag der Preisdruck auf einem temporären Allzeithoch bei 10,6 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

