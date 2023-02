Während American West Metals (ASX AW1 / FRA in Kürze) zuletzt seine Pläne für das hochgradige Kupferprojekt Storm (Nunavut) bekannt gab, wartete das australische Unternehmen nun mit einer ersten Ressourcenschätzung für sein West Desert-Projekt in Utah auf.Dabei wies man - gemäß dem Standard JORC 2012 - in den Kategorien angezeigt und geschlussfolgert 33,7 Mio. Tonnen mit 3,83% Zink, 0,15% Kupfer und 9 g/t Silber nach. Wie American West erklärte, ...

