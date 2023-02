Die wichtigsten Themen, Trends und Aktientipps für 2023: https://bit.ly/3DQU3zm Jetzt den neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted sichern und mehr erfahren! Die Inflation in Deutschland lag im Januar bei 8,7 Prozent. Vergleichbar seien die aktuellen Daten jedoch nur bedingt, erklärt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, im Gespräch mit wallstreet:online. Zum einen gab es im Dezember Sondereffekte durch die Übernahme des Gasabschlages vieler Haushalte. Zum anderen haben die Statistiker den Warenkorb zur Berechnung der Inflationsrate verändert. Welche Entwicklung Krämer für den Rest des Jahres sieht, wann die EZB ihre Zinserhöhungen einstellen könnte und was das alles für die Märkte bedeutet: Die Antworten gibt's im Video!