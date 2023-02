Die schnelle sechsmonatige Migration von CDG zu AWS erhöht die Sicherheit und bietet sofortige Skalierbarkeit, um die Anforderungen großer und schnell expandierender Dienstanbieter zu erfüllen

SAN ANTONIO, Texas, Feb. 09, 2023®für die Veränderungen und das Wachstum auf dem Breitbandmarkt zu positionieren, indem die Business Support System (BSS)- und Operations Support Systems (OSS)-Plattform des Unternehmens von einer Legacy-Infrastruktur in die Amazon Web Services (AWS)-Cloud migriert wurde.



CDG mit Sitz in Champaign, Illinois, wurde 1970 gegründet, um skalierbare, präzise Abrechnungs- und Betriebsunterstützungslösungen für Telekommunikationsanbieter und -dienstleister im Einzel- und Großhandel anzubieten. Zu den ehrgeizigen Zielen, die auf der To-do-Liste standen, um die OSS/BSS-Lösungen des Unternehmens für das Marktwachstum zu positionieren, gehörte auch, dass das Technologie-Team von CDG erkannt hatte, dass es von den alten, vor Ort installierten Systemen auf Cloud-Technologie umsteigen musste. Um dies zu erreichen, entschied sich CDG für AWS als Lösung, und das Unternehmen wandte sich zwecks Unterstützung an Onica by Rackspace Technology.

"Als wir mit unserer digitalen Transformation begannen, verließen wir uns auf das umfassende Fachwissen von Rackspace Technology, um unseren Wechsel zu AWS zu begleiten. Unsere Vision war es, dass die Business Support System (BSS)- und Operations Support Systems (OSS)-Lösungen von CDG neue Klassen von Anbietern erreichen und mehr Menschen mit AWS online bringen", so Tony Stout, Chief Technology Officer bei CDG. "Wir waren motiviert, die Vorteile von AWS zu nutzen und uns gleichzeitig auf unsere Kernkompetenzen bei der Entwicklung und Erstellung von Unternehmenssoftwarelösungen zu konzentrieren. Wir wussten auch, dass wir externe Experten benötigen würden, um die von uns gewünschte Cloud-Plattform aufzubauen, und die Zusammenarbeit mit Rackspace war eine einfache Entscheidung."

Mit AWS und dem Zugriff auf die vertrauenswürdigen Experten von Rackspace Technology entwickelte CDG einen stufenweisen Ansatz, um bestimmte Bereiche zu identifizieren, in denen AWS dem Unternehmen bei der Skalierung helfen konnte. CDG setzt die Umstellung auf eine Reihe von Diensten fort, um dieses Ziel zu erreichen, darunter Amazon Elastic Compute Cloud, AWS Transit Gateway, Amazon Aurora Serverless und Amazon Simple Storage Service. Das Infrastruktur-Migrationsprojekt gibt CDG die Möglichkeit, nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit bereitzustellen und Anbieter jeder Größe in Nordamerika auf AWS über eine einzige Plattform und gemeinsame Infrastruktur zu bedienen.

"Der größte Vorteil für CDG war die Beschleunigung der Migration. Die Tatsache, dass wir alle fünf Daten- und Engineering-Praktiken in unserer Bereitstellungsgruppe haben, hat es CDG ermöglicht, in allen Stufen der digitalen Transformation nahtlos mit uns zusammenzuarbeiten", so D K Sinah, President of Public Cloud bei Rackspace Technology. "Die Partnerschaft trug auch dazu bei, den Übergang innerhalb von CDG zu erleichtern, wo die Teammitglieder natürlich mit einer gesunden Portion Skepsis gegenüber der Ablösung von Altsystemen an Bord kamen. Wir freuen uns darauf, mit CDG an einer langfristigen Strategie zum Aufbau moderner Anwendungen und zur Erweiterung ihrer Plattform zu arbeiten."

Für weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und CDG klicken Sie bitte hier: https://www.rackspace.com/case-studies/cdg

