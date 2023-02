BERLIN (dpa-AFX) - Landkreistagspräsident Reinhard Sager hat vor dem für kommende Woche angekündigten Flüchtlingsgipfel vom Bund gefordert, den Kommunen ihre Kosten für die Unterbringung Geflüchteter abzunehmen. "Der Bund muss ab sofort, ab dem nächsten Treffen mit uns, garantieren, dass sämtliche flüchtlingsbedingten Kosten nicht auf der kommunalen Ebene hängenbleiben", sagte der Vorsitzende des Deutschen Landkreistags der Zeitung "Welt". Mehr Erstaufnahme-Unterkünfte seien zudem nötig, um den "enormen Unterbringungsdruck" zu verringern, dem Landkreise und Städte ausgesetzt seien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will am 16. Februar Vertreter der Innenministerkonferenz und der kommunalen Spitzenverbände in Berlin empfangen. Die Kommunen forderten immer wieder vom Bund, sie bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Schutzsuchenden zu unterstützen./jon/DP/zb