R.R. Donnelley Sons Company (RRD), ein weltweit führender Anbieter von Marketing-, Verpackungs-, Druck- und Lieferkettenlösungen, gab heute die Erweiterung seines Portfolios an End-to-End-Dienstleistungen zur Unterstützung von Heimtests bekannt. Diese Dienstleistungen unterstützen Unternehmen aus den Bereichen Diagnosegeräte, häusliche Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherungen und Point-of-Care-Tests in ihren Bemühungen, mit der Entwicklung im Gesundheitswesen Schritt zu halten.

Die Pandemie hat nicht nur die Lieferketten unterbrochen, sondern auch die Präferenzen der Verbraucher verändert und die Akzeptanz der häuslichen und digitalen Gesundheitsversorgung beschleunigt. Für viele Testhersteller und Unternehmen des Gesundheitswesens gibt es eine Reihe von Herausforderungen (z. B. Arbeitszwänge, Infrastrukturbeschränkungen, Bestandstransparenz, Lieferunregelmäßigkeiten, Compliance, komplexe IT-Anforderungen usw.), die der Markteinführung innovativer neuer Produkte und Lösungen weiterhin im Weg stehen.

RRD erkannte die Möglichkeit, eine größere Unterstützung zu bieten, und festigte sein End-to-End-Angebot, das den regulierten Konfektionierungs-, Produktions- und Abwicklungs-Workstream integriert und vorantreibt. Diese Lösung umfasst eine strategische Ausrichtung der folgenden RRD-Dienstleistungen:

Verpackungs- und Etikettierungslösungen Strukturtechnik, Faltschachteln, starre Boxen, Markenwellpappe, Prototyping und Tests, Etiketten, Gebrauchsanweisungen

Strukturtechnik, Faltschachteln, starre Boxen, Markenwellpappe, Prototyping und Tests, Etiketten, Gebrauchsanweisungen Beschaffung und Lieferkette - Komponentenbeschaffung, Konfiguration und Montage, Track Trace

- Komponentenbeschaffung, Konfiguration und Montage, Track Trace Fulfillment-Dienstleistungen - direkt an den Patienten gerichtete Bestellung, Lagerhaltung, Abwicklung

- direkt an den Patienten gerichtete Bestellung, Lagerhaltung, Abwicklung Kreative und professionelle Dienstleistungen - Grafikdesign, Konzeption von Kits und Technologieintegration (Web und API)

Das globale Netzwerk von RRD umfasst Einrichtungen, die den Vorschriften entsprechen, von der FDA-Registrierung und ISO-Akkreditierung bis hin zur cGMP-Konformität und SOC/SOC2+ für die Direktabwicklung an den Verbraucher. Die Expertise des Unternehmens basiert auf fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung und Konfektionierung von diagnostischen und medizinischen Kits.

"In den letzten Jahren hat es auf dem Markt für diagnostische Testkits bedeutende Innovationen und Fortschritte gegeben, und wir sehen jetzt eine zunehmende Verfügbarkeit von Schnelltests in neuen Kategorien wie Diabetes, Fruchtbarkeit und sexuell übertragbare Infektionen", sagte John Pecaric, Head of Operations bei RRD. "Die Pandemie hat das Aufkommen von diagnostischen Tests für die direkte medizinische Versorgung und für den Hausgebrauch beschleunigt und den Bedarf an höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit erhöht."

Pecaric fügt hinzu: "Dank der vorhandenen globalen Ressourcen und der jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Biowissenschaften ist unser Unternehmen gut positioniert, um Kunden dabei zu helfen, das Pflegeerlebnis neu zu gestalten und ihre Produkte ohne Kompromisse auf den Markt zu bringen. RRD verfügt über die Automatisierungsfähigkeiten, Kapazitäten und Akkreditierungen, um Kunden bei der Skalierung des Betriebs und der Bewältigung der Komplexität von Telemedizin, virtuellen Pflegeplattformen und Krankenversicherungsanforderungen zu unterstützen."

RRD unterhält langjährige Beziehungen zu einer Reihe von Anbietern medizinischer Geräte, darunter Siemens Healthineers. Als die FDA den COVID-19-Antigen-Selbsttest genehmigte, arbeitete Siemens Healthineers mit RRD zusammen, um den Eingang, die Inspektion, die Lagerung, die Etikettierung, die Auslieferung und die Logistik der Tests zu gewährleisten. RRD nutzte seine Erfahrung in der Lieferkette und seine Fähigkeit, schnell zu skalieren, um das zeitkritische Projekt zu erleichtern.

Weitere Informationen über die vertikal integrierte Lösung von RRD für die medizinische Diagnostikbranche finden Sie unter rrd.com/diagnostic-testing.

