ProAmpac, ein führendes Unternehmen in den Bereichen flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, meldet die Produkteinführung von ProActive Recyclable R-2050, seiner neuesten, zum Patent angemeldeten Ergänzung der Serie ProActive Recyclable® von Strukturen auf Polyethylenbasis. Die neue Folie soll auf den europäischen Markt gebracht werden. Die einzigartigen Leistungsmerkmale von R-2050 machen sie zu einem idealen Ersatz für herkömmliche Multi-Material-Laminate, ohne dabei die Effizienz der Hochgeschwindigkeits-Abfüllanlagen zu beeinträchtigen.

R-2050's unique performance characteristics make it an ideal replacement for conventional multi-material laminates without affecting the high-speed filling line efficiencies. (Photo: Business Wire)

R-2050 R-2050 ist das neueste Mitglied der Produktfamilie ProActive Sustainability und in Standard- und Hochbarriere-Versionen erhältlich, um die Haltbarkeitsdauer von Lebensmitteln zu erhalten oder zu verlängern. Beide Plattformen sind in Europa über die bestehenden Entsorgungswege weitgehend recyclingfähig und erfüllen im Vereinigten Königreich die Anforderungen für die Recyclingkennzeichnung OPRL (On-Pack Recycling Label) für die Entsorgung nach dem "Store Drop-Off"-Programm.

"ProAmpac verfolgt auch weiterhin das Ziel, seine Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele im Verpackungsbereich zu unterstützen. Sie ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Multi-Material-Laminatstrukturen, bei der keinerlei Kompromisse bei den Materialeigenschaften eingegangen werden müssen", erklärt Adam Grose, Chief Commercial Officer von ProAmpac.

Die Serie R-2050 ist als Rollenware oder in Form von vorgefertigten Beuteln mit optionalem recyclingfähigem Wiederverschluss erhältlich und eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen, darunter trockene Lebensmittel, Tiefkühlkost, Haustier-Snacks und Frischwaren.

"Die R-2050-Folie ist so konzipiert, dass sie eine hohe Klarheit und Fallfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Steifigkeit und Dellenfestigkeit aufweist, so dass sie im Regal ein hochwertiges Erscheinungsbild bietet", erklärt Hesam Tabatabaei, Global Vice President für Produktentwicklung und Innovation bei ProAmpac. "R-2050 bietet eine überragende Durchstoßfestigkeit und ein ausgezeichnetes gerichtetes Reißverhalten, ohne dass eine Laserritzung erforderlich ist. R-2050 bietet eine überragende Hitzebeständigkeit und ermöglicht optimale Geschwindigkeiten, ein breites Betriebsfenster und hohe Effizienz in schnellen Horizontal-, Vertikal- und Schlauchbeutel-Füllanlagen", ergänzte Tabatabaei.

Bei der R-2050 kommen die preisgekrönten hochauflösenden (HD) Flexodruckgrafiken von ProAmpac zum Einsatz. Sie ist in matter oder glänzender Ausführung erhältlich und bietet den Markenherstellern eine Verpackung, die im Regal sofort ins Auge fällt. Neben der R-2050 bietet ProAmpac eine ganze Reihe von flexiblen Verpackungslösungen auf Basis der Folie ProActive Recyclable und auf Papierbasis an.

Muster von ProActive Recyclable R-2050 können Sie sich auf dem ProAmpac-Messestand (N34) während der Packaging Innovations ansehen, die vom 15. bis zum 16. Februar in Birmingham, England, stattfindet. Um ein Meeting zu vereinbaren oder mehr darüber zu erfahren, wie ProAmpac Sie beim Erreichen Ihrer Nachhaltigkeitsziele im Bereich Verpackungen unterstützen kann, wenden Sie sich an das Marketing unter Marketing@ProAmpac.com, oder besuchen Sie ProAmpac.com/Sustainability.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Zur Angebotspalette von ProAmpac gehören kreative Verpackungslösungen, ein branchenführender Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability® bietet innovative nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital ist Partner von mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität in puncto Transaktionsstruktur und Investitionshorizont sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist ein Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte PPCPartners.com.

