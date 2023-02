Bereitstellung von vergrößerter Packet-Core-Netzwerkfähigkeit und -Kapazität sowie von neuen Serviceleistungen für norwegische Mobilfunkteilnehmer in 4G-, 5G-Non-Standalone- (NSA) und 5G-Standalone-Netzwerken (SA)

Installation mithilfe der Cloud-Automatisierung von Mavenir für den Telekommunikationsrahmen

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit cloud-nativen, in jeder Cloud ausführbaren Lösungen die Zukunft von Netzwerken gestaltet, und Ice Communications, Norwegens drittgrößter Mobilfunkbetreiber, geben eine vollständig automatisierte Installation des cloud-nativen Converged Packet Core bekannt, das 4G-, 5G-Non-Standalone- (NSA) und 5G-Standalone- (SA) Netzwerkfähigkeiten für das Ice Netzwerk in Norwegen, mithilfe der Cloud-Automatisierung von Mavenir zur Schaffung des Telekommunikationsrahmens in den privaten Ice-Datenzentren unterstützt.

Das vollständig containerisierte cloud-native Converged Packet Core von Mavenir bietet eine flexible, kosteneffektive Nutzung der 5G-Frequenzen mithilfe seiner Mehrgenerationenunterstützung für alle Gs zur Modernisierung bestehender Mobilfunknetzwerke, wobei eine Entwicklung in Richtung 5G stattfindet. Das Converged Packet Core unterstützt Daten-, Voice-, Messaging-Services und Network Slicing, um es für das Netzwerk zu ermöglichen, im Hinblick auf eine effizientere Netzwerk-Ressourcenauslastung und geringere Kosten von mehreren Kunden geteilt zu werden.

Die Installation umfasst die Bereitstellung der Cloud-Automatisierung von Mavenir für die Schaffung des Telekommunikationsrahmens zur vollständig automatisierten Installation der Cloud-Plattform und der Netzwerk-Workloads und beseitigt darüber hinaus die Notwendigkeit von fehleranfälligen manuellen Vorgängen und fördert dabei OPEX-Einsparungen. Abgesehen von der Automatisierung der Ersteinführung orchestriert das Framework auch die Aktualisierungen der automatisierten Konfiguration sowie die betrieblichen SW-Rolling-Aktualisierungen und ermöglicht somit eine verbesserte Serviceerfahrung und eine reibungslose und schnellere Einführung innovativer Serviceleistungen. Ice wird in der Lage sein, die Netzwerkfunktionen innerhalb von Minuten zu installieren anstelle von Stunden oder gar Tagen.

Eivind Helgaker, CEO von Ice Communications, erklärte: "Diese Installation ist wesentlich für unser Unternehmen, da wir uns auf Wachstum und Investitionen in die Zukunft norwegischer Netzwerke konzentrieren. Neue Anwendungsfälle, die durch 5G SA ermöglicht werden, werden eine strategische Rolle dabei spielen, wie wir unser Geschäft erweitern und wir sind äußerst erfreut, mit Mavenir als unserem Converged Packet Core Wegbereiter zusammenarbeiten zu können, der Ice nun ein höherwertiges Dienstleistungsangebot für unsere Kunden bietet, während wir neue Technologien und Innovationen erschließen."

Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir, kommentierte die Entwicklung folgendermaßen: "Mavenir beglückwünscht Ice, einen vorausschauenden Ansatz zu verfolgen und 5G SA in Erwägung zu ziehen, um das vollständige Potenzial von 5G zu entfesseln und sich dabei von herkömmlichen, komplexen und geschlossenen Netzwerkinfrastrukturen zu lösen. Mavenir ist hocherfreut, ein Teil des Netzwerktransformationsprozesses von Ice zu sein und wir freuen uns nun darauf, die überzeugenden Teilnehmererfahrungen auf den norwegischen Markt bringen zu können."

Über Ice Communications

Ice mit seinem topmodernen, robusten und effizienten Mobilfunknetzwerk ist einer von drei Mobifunknetzwerkbetreibern in Norwegen.

Als am schnellsten wachsender Betreiber auf dem norwegischen Markt hat Ice seit seiner Einführung bereits 757.000 Kunden in seinem gesamten Portfolio gewinnen können und investiert nun weiterhin in sein Netzwerk, in neue Serviceleistungen und das Kundenwachstum.

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

