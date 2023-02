Advent TechnologiesHoldings Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent" bzw. das "Unternehmen") meldet heute eine neue Kooperation mit einem weltweit führenden, renommierten Energietechnologieunternehmen, das nachhaltige Lösungen für die gesamte Energiewertschöpfungskette anbietet.

Advent und sein Kooperationspartner werden gemeinsam eine Brennstoffzellenlösung für die Schifffahrt mit einer Leistung von 50 kW bis 500 kW für eine Reihe von Superyachten entwickeln. Dabei handelt es sich um eine nachhaltige, zuverlässige Hilfsenergiequelle mit verbesserter Leistungsdichte. Diese Brennstoffzellenlösung für die Schifffahrt soll zunächst als Hybrid-Energiequelle eingesetzt werden, die eine saubere Stromerzeugung ermöglicht und den Einsatz herkömmlicher Dieselmotoren und -generatoren für Vorgänge wie das Ankern und Manövrieren ersetzt. Im Rahmen der Vereinbarung hat der Kooperationspartner von Advent einen ersten Auftrag über 20 mit Methanol betriebene Brennstoffzellensysteme des Typs Serene von Advent erteilt.

Nach Abschluss dieses Projekts werden beide Kooperationspartner das Potenzial für die Entwicklung ähnlicher Lösungen für ein breiteres Spektrum von Geschäftsanwendungen außerhalb der Schifffahrt untersuchen, z. B. Energieerzeugungslösungen für die Industrie. Anfang dieses Jahres wurden Advent-Brennstoffzellen des Typs Serene erfolgreich von einem Expertenteam des Kooperationspartners getestet und beurteilt. Sie haben den unternehmensweit standardisierten Lieferantenqualifizierungsprozess erfolgreich bestanden.

Das Herzstück der Serene-Lösungen von Advent ist die Einheit SereneU, eine mit Methanol betriebene Wasserstoff-Brennstoffzelle der 4. Generation, die so konfiguriert und gestapelt werden kann, dass sie einen Strombedarf von bis zu 250 kW deckt. SereneU basiert auf der Hochtemperatur-Protonenaustauschmembran (HT-PEM) von Advent, die sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen, durch niedrige Gesamtbetriebskosten, eine kürzere Anlaufzeit und eine flexible Brennstoffwahl auszeichnet. Vor allem aber können mit Brennstoffzellen des Typs Serene die Emissionen im Vergleich zur konventionellen Stromerzeugung deutlich gesenkt werden.

Serene-Brennstoffzellen werden mit Methanol betrieben, einer sauberen Alternative zu fossilen Brennstoffen, die eine einfache Handhabung und Logistik ermöglicht und eine höhere Betriebssicherheit bietet. Werden die Brennstoffzellen des Typs Serene mit Biomethanol betrieben, können dadurch die CO2-Emissionen im Vergleich zu Dieselgeneratoren um mehr als 80 Prozent reduziert werden. Mit den Weiterentwicklungen im Bereich des "grünen" Wasserstoffs ist zu erwarten, dass Serene-Brennstoffzellen Schiffe emissionsfrei mit Strom versorgen, wenn sie mit E-Methanol betrieben werden, das aus grünem Wasserstoff gewonnen wird.

Dr. Vasilis Gregoriou, Chairman und Chief Executive Officer von Advent, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr, mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energietechnologie zusammenzuarbeiten, das sich der Entwicklung nachhaltiger, intelligenter Stromversorgungslösungen für Superyachten verschrieben hat, die auf maximale Leistung bei gleichzeitiger Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt sind. Wir sind von der Leistungsfähigkeit und von der Qualität unserer methanolbetriebenen Brennstoffzellenprodukte überzeugt und freuen uns auf die erfolgreiche Durchführung des ersten Auftrags und auf den Aufbau einer langen, produktiven Zusammenarbeit mit unserem neuen Kooperationspartner aus dem Bereich der Schifffahrt."

Dr. Emory De Castro, Chief Technology Officer von Advent, ergänzte dies folgendermaßen: "Wir erkennen auf dem Markt den wachsenden Konsens, dass HT-PEM für Anwendungen im Bereich der Schifffahrt ideal geeignet ist. Im Gegensatz zu Niedertemperatur-PEM funktioniert HT-PEM sehr gut mit Methanol und E-Brennstoffen. Zudem handelt es sich um eine kompaktere, kostengünstigere Lösung als die oxidkeramische Brennstoffzellentechnologie, die eher für Kraftwerke geeignet ist."

Advent Technologies Holdings Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das komplette Brennstoffzellensysteme entwickelt, fertigt und montiert sowie Kunden mit wichtigen Komponenten für Brennstoffzellen im Bereich der erneuerbaren Energien beliefert. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Griechenland, Dänemark, Deutschland und auf den Philippinen. Mit mehr als 150 erteilten, angemeldeten und lizenzierten Patenten für Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten Generation, die es ermöglichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen Temperaturen unter extremen Bedingungen zu verwenden und damit eine flexible Brennstoffoption für die Bereiche Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Schifffahrt und Energieerzeugung bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.advent.energy.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "erwarten", "planen", "könnten", "können", "werden", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "Ziel", "vorhersagen" und anderen Wörtern mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Jede in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Aussage ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq aufrechtzuerhalten, die künftige Finanzleistung, die potenzielle Liquidität und der Handel mit öffentlichen Wertpapieren, die Auswirkungen des Ausgangs bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten, die Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu prognostizieren und aufrechtzuerhalten und die Ausgaben angemessen zu planen, die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ausgaben, der zukünftige Umsatzmix und die Auswirkungen auf die Bruttomargen, Gewinnung und Bindung von qualifizierten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Schlüsselpersonal, die Fähigkeit, in einer wettbewerbsintensiven Branche effektiv zu konkurrieren, die Fähigkeit, den Ruf und die Marke von Advent zu schützen und zu verbessern, die Erwartungen in Bezug auf die Beziehungen und Handlungen mit Technologiepartnern und anderen Dritten, die Auswirkungen zukünftiger regulatorischer, gerichtlicher und gesetzlicher Änderungen in der Branche, die Fähigkeit, ergänzende Technologien oder Dienstleistungen zu finden und zu erwerben und diese in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren, die zukünftigen Vereinbarungen mit oder Investitionen in andere Unternehmen oder Verbände und der intensive Wettbewerb und Wettbewerbsdruck von anderen Unternehmen weltweit in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig sein wird, sowie die Risiken, die im Jahresbericht von Advent unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt 10-K, das bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC") am 31. März 2022 eingereicht wurde, sowie in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen genannt werden. Investoren werden davor gewarnt, sich in hohem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir empfehlen Ihnen, die von Advent bei der SEC eingereichten Unterlagen zu lesen, die unter www.sec.gov abrufbar sind und in denen diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten erörtert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieses Dokuments, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Die Geschäftstätigkeit von Advent unterliegt erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der oben erwähnten. Investoren, potenzielle Investoren und andere Personen sollten diese Risiken und Unwägbarkeiten sorgfältig in ihre Überlegungen einbeziehen.

