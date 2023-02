RQM+, der weltweite Marktführer bei MedTech-Dienstleistungen, hat heute die Übernahme von Giotto Compliance von Giotto.ai bekannt gegeben. Giotto Compliance ist eine globale All-in-One-Plattform mit künstlicher Intelligenz (KI), die die Effizienz und Effektivität von regulatorischen Berichten und Einreichungen während des gesamten Produktentwicklungszyklus für Hersteller von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika steigert.

"Wir haben erst damit begonnen, an der Oberfläche dessen zu kratzen, was durch die Integration der KI-Technologie von Giotto Compliance in unsere Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, klinische Studien, Labor und Kostenerstattung möglich ist", erklärt Margaret Keegan, CEO bei RQM+. "Wir sind froh, dass unser Chief Digital and Technology Officer Alaric Jackson diese neue Geschäftseinheit führen wird. Er wird die Fähigkeiten von Giotto Compliance erweitern, um unsere bestehenden Dienstleistungen zu verbessern und eine eigenständige Lösung bereitzustellen, die zur Optimierung der Erstellung regulatorischer Dokumente eingesetzt werden kann und zugleich die Einhaltung globaler Regulierungsvorschriften gewährleistet."

Giotto Compliance wird als eigenständige Geschäftseinheit von RQM+ tätig sein und seinen wachsenden Kundenstamm bedienen. Die Geschäftseinheit wird von Jackson geleitet, der mehr als 20 Jahre Erfahrung als Technologieführer in der Auftragsforschungsorganisation (CRO) und der pharmazeutischen Industrie mitbringt. Während seiner früheren Tätigkeiten automatisierte und optimierte er Lösungen zur Verbesserung der regulatorischen Compliance, Produktivität und Qualität durch den Einsatz richtungweisender Technologien und digitaler Workflows.

"Wir freuen uns darauf, der MedTech-Branche mithilfe modernster künstlicher Intelligenz (KI) zu einem wichtigen Schritt nach vorn zu verhelfen, der die Qualität erhöht und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigt", so Jackson. "Derzeit reduziert Giotto Compliance den Aufwand für Datenerfassung, Analysen und Erstellung von regulatorischen Dokumentationen, etwa klinische Bewertungsberichte, und ermöglicht unserem Team, sich auf kreative Lösungen, komplexe Problemlösungen und effektive Arbeit zu konzentrieren. Wir werden die Entwicklung von KI-Modellen und -Funktionalitäten beschleunigen, um seine Möglichkeiten für Medizintechnikhersteller, Regulierungsbehörden und Dienstleister bei einer Vielzahl von Prozessen weiter auszubauen."

Über RQM+

RQM+ ist Marktführer bei MedTech-Dienstleistungen mit dem weltweit umfangreichsten globalen Team von Regulierungs- und Qualitätsexperten. Auf der Grundlage von 40 Jahren Erfahrung mit Regulierung bieten wir umfassende Dienstleistungen für klinische Studien, Labors und Kostenerstattung an, um Risiken zu senken und den Marktzugang während des gesamten Produktlebenszyklus für Medizinprodukte, digitale Therapeutika und Diagnostika zu unterstützen. Das RQM+-Team beschäftigt mehr ehemalige Regulierer von der FDA, der MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) und Benannten Stellen als jedes andere Unternehmen und verfügt somit über tief reichende Fachkenntnisse in allen klinischen Fachbereichen. Derzeit ist RQM+ für 19 der 20 größten Medizinproduktehersteller und sieben der 10 größten IVD-Unternehmen tätig. Weitere Informationen unter RQMplus.com.

Über Giotto.ai

Giotto.ai schließt Partnerschaften mit Branchenführern, um herausragende Cloud-Produkte bereitzustellen, deren Anwender mit KI zusammenarbeiten. Dank seiner proprietären Plattform und starken Kompetenz im Produktmanagement ermöglicht das Unternehmen die Entwicklung anspruchsvoller, leistungsfähiger und hochgradig anpassbarer Softwareprodukte. Giotto.ai, früher bekannt unter dem Namen L2F SA, hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter in der Schweiz, Italien und Rumänien.

