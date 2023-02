Die Lösungen RAPTR, VYPR und Wireless Flex Dimming ermöglichen Züchtern die Kontrolle über schwankende europäische Energiekosten

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die Blumenzucht und medizinische Cannabis- und Lebensmittelproduktion, unterstützt die Nachhaltigkeit und betriebliche Kosteneffizienz inmitten der volatilen Lage auf den Energiemärkten in Europa.

Viele Landwirte in Ländern wie den Niederlanden, die ihren Strom in erster Linie mithilfe der gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen, sind von den Energiepreiserhöhungen in Europa betroffen. Die Gaspreise lagen in der Vergangenheit zwischen 15 und 20 Euro pro Megawattstunde (MWh), erreichten 2022 jedoch aufgrund der von Angebot, Lagerung und Wetterbedingungen geprägten Volatilität einen Höchststand von über 300 Euro pro MWh. Aktuell sind die Energiepreise auf 60 Euro pro MWh gesunken, sind aber immer noch etwa dreimal so hoch wie die von den Züchtern für Strom einkalkulierten Preise.

Führende Blumenzuchtunternehmen, die Wert darauf legen, ihren Kunden hochwertige Produkte anzubieten darunter Bernhard Kwekerijen, Moerman Lilium, Deliflor Chrysanten, Beyond Chrysant und Ten Have Plant haben von auf Natriumdampf-Hochdruck (HPS) basierenden Installationen auf die LED-Technologie von Fluence umgestellt, die den Photonenausstoß und die Energieeffizienz erhöht.

"Mit Blick auf die Unberechenbarkeit des europäischen Energiemarktes setzen die niederländischen Züchter den Fokus zunehmend auf eine zukunftssichere Gestaltung ihrer Anbaustrategien, indem sie ihre Abhängigkeit von fossiler Energie verringern und nachhaltige Praktiken umsetzen", so Gert-Jan Goes, Gartenbauspezialist bei Fluence. "Die RAPTR-Beleuchtung und das Wireless-Flex-Dimming-Steuerpanel von Fluence helfen den Züchtern bei der Maximierung ihrer Investitionsrendite, während die bessere Kontrolle über die Lichtintensität und das Hoch- und Herunterdimmen maximale Flexibilität ermöglicht, um von stark schwankenden Energiemärkten zu profitieren."

Der Lilienzüchter Moerman Lilium hat seine Anbaufläche von 13 Hektar vollständig mit LED-Beleuchtung ausgestattet und verwendet RAPTR-Leuchten von Fluence, die über einen Wireless Flex Dimming Controller gesteuert werden. Das Unternehmen, das die europäischen Energiepreise sehr genau beobachtet, setzt die Lösungen von Fluence ein, um schnell zu reagieren und die Lichtintensität an die Marktbedingungen anzupassen. Moerman Lilium geht davon aus, durch die Investition in die LED-Beleuchtungslösungen von Fluence mindestens 45 der Stromkosten einzusparen.

"Mithilfe von LED-Beleuchtung können wir energieeffizienter sein und gleichzeitig unseren Stromverbrauch entsprechend den Schwankungen der Energiepreise anpassen", sagte Jan Moerman, Miteigentümer von Moerman Lilium. "Mit dem Wechsel zu LEDs von Fluence haben wir Geld gespart und sind auf einem im ständigen Wandel befindlichen Energiemarkt flexibler geworden."

Deliflor Chrysanten ist der Weltmarktführer in der Züchtung und Vermehrung verschiedener Chrysanthemensorten. Das Unternehmen war auf der Suche nach einer hocheffizienten Beleuchtungslösung, die für bessere Sichtbarkeit und mehr Wachstum zusätzliches grünes Licht im Spektrum ermöglicht. Deliflor Chrysanten entschied sich für das RAPTR-Spektrum Broad R8 von Fluence für die kürzlich modernisierten Zuchtanlagen, um die besten Bedingungen für seine neuesten Sorten zu schaffen. Der erste Blütenversuch, der mit den Installationen von Fluence durchgeführt wurde, erwies sich im vergangenen Januar als sehr erfolgreich. Beyond Chrysant, ein führender niederländischer Chrysanthemenzüchter, wählte ebenfalls die RAPTR-Lösung von Fluence, denn ihre Anpassungsfähigkeit sowie das gut sichtbares Spektrum führen zu einer höheren Effizienz seiner integrierten Pflanzenmanagement-Praktiken. Mithilfe des Einbaus der LED-Technologie von Fluence konnte Beyond Chrysant eine größere Kontrolle über den schwankenden europäischen Energiemarkt erlangen. Das Unternehmen wurde kürzlich als Finalist für den Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs ("Gartenbau-Unternehmerpreis 2023") nominiert.

Die Züchter erkennen selbst in hybriden Beleuchtungsumgebungen die Vorteile der LED-Technologie. Bernhard Kwekerijen eine Gärtnerei für Rosen, Orchideen und Terrassenpflanzen steht für einen klimaneutralen und nachhaltigen Betrieb durch die Nutzung von Erdwärme und sein eigenes Photovoltaikfeld mit Solarpanels zur Energieerzeugung. Indem neben herkömmlichen HPS-Lösungen auch die RAPTR-Leuchten von Fluence genutzt werden und die Lichtsteuerung mit Wireless Flex Dimming maximiert wird, hat Bernhard Kwekerijen den CO2-neutralen Zuchtanteil in seiner Phalaenopsis-Kultur erhöht.

"Die Technologie von Fluence hebt sich ab, denn sie ermöglicht die größte Flexibilität bei der Anpassung des Energieverbrauchs und der Lichtintensität an die Preisinstabilität des Energiemarktes", so Dennis Raadschelders, strategischer Account Manager für die gewerbliche Landwirtschaft bei Fluence. "Unsere niederländischen Blumenzüchter haben die Kontrolle über die Betriebskosten ohne Beeinträchtigung der Produktqualität erlangt, indem sie mehr Licht erzeugen, wenn die Energiepreise niedrig sind, und das Licht schnell verringern, wenn die Energiepreise steigen."

Die Gartenbauexperten von Fluence arbeiten eng mit Partnern zusammen, um Beleuchtungsprogramme basierend auf den betriebsspezifischen Zucht- und Nachhaltigkeitszielen zu entwickeln. Ten Have Plant, eine der ältesten Gärtnereien für Topfpflanzen in Westland, wählte Fluence als Partner für Beleuchtungslösungen, um neben der Senkung von Kosten und Steigerung der Energieeffizienz auch ein besseres Pflanzen- und Wurzelwachstum zu erreichen. Ten Have Plant arbeitete mit dem Gartenbauteam von Fluence zusammen, um einen Beleuchtungsplan für die Produktion von Cyclamen in der einen Jahreshälfte und Campanula in der anderen Jahreshälfte zu entwickeln und wählte die Deckenbeleuchtung VYPR 3p Broad R6, um das ganze Jahr über die Kontrolle über die saisonalen Lichtbedingungen und den Stromverbrauch zu haben.

"Die Tatsache, dass LED-Installationen von Fluence weithin von führenden Cannabis-, kommerziellen Landwirtschafts- und Blumenzuchtfirmen in ganz Europa eingesetzt werden, ist ein Beleg für die Flexibilität und den universellen Nutzen des Wechsels zu LED-Technologie", so David Cohen, CEO von Fluence. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit niederländischen Blumenzüchtern, die tief in der Branche verwurzelt sind, und ihr Management mit Blick auf die Umweltbedingungen, nachhaltiges Wirtschaften und Pflanzen höchster Qualität zu unterstützen."

