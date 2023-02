Altasciences hat zwei Fachleute in beratenden Positionen eingestellt, um sein strategisches Wachstum in Europa zu unterstützen, während sein präklinisches Team um zwei wichtige neue Mitglieder erweitert wird.

Mit der Aufgabe, strategischen Input zur Ausrichtung bei Arzneimittel-Entwicklungslösungen von Altasciences in Europa beizusteuern, kommt Peter Varney als Pharma Development and Strategy Advisor zum Unternehmen. Peter verfügt über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen kommerzielle Entwicklung, strategische Partnerschaften und Beziehungsmanagement bei Covance. Hazel Clay verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Unterstützung der Entwicklung von innovativen pharmazeutischen Assets bei Covance und spielt bei der Expansion von Altasciences in Europa als Drug Development Advisor eine wichtige Rolle. Sowohl Peter Varney als auch Hazel Clay werden von der Altasciences-Einrichtung im britischen Harrogate aus tätig sein.

"Mit ihrer umfassenden Erfahrung und scharf definierten strategischen Vision werden Peter und Hazel wichtige Beiträge zur Expansion von Altasciences auf dem europäischen Markt leisten. Wir möchten unseren europäischen Kunden Zugang zu fundierten Kenntnissen zur Arzneimittelentwicklung in der Frühphase bieten, damit sie bessere Medikamente schneller auf dem Markt einführen können", so Chris Perkin, Chief Executive Officer von Altasciences.

Darüber hinaus kommt Dr. Lisa Biegel als Senior Scientific Director, Präklinische Dienstleistungen, zu Altasciences und wird in der Einrichtung in Columbia im US-Bundesstaat Missouri ansässig sein. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung in der regulatorischen Toxikologie bei Covance wird Lisa Führung und Aufsicht sowie strategische wissenschaftliche Inputs für die Studienausrichtungs- und Reporting-Teams beisteuern.

Darüber hinaus kommt Annette Kenser als Senior Director of Quality Assurance, Präklinische Forschung, zu Altasciences. Annette weist umfassende Erfahrung als wissenschaftliche Qualitätssicherungs-Prüferin auf und wird sich darauf konzentrieren, Verbesserungsbereiche zu ermitteln und gleichzeitig Qualitätsicherungs-Aktivitäten im gesamten Unternehmen auszurichten.

"Wir freuen uns, Lisa und Annette bei Altasciences begrüßen zu dürfen, und sind uns sicher, dass uns ihre Talente und Beiträge im präklinischen Bereich zugutekommen werden", so Andy Brown, Site Director der präklinischen Einrichtung von Altasciences in Columbia.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen für integrierte Arzneimittelentwicklungslösungen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien, bietet, einschließlich Formulierungs-, Herstellungs- und Analysedienste. Seit über 25 Jahren begleitet Altasciences die Projekte seiner Kunden, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Rundumlösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Proof of Concept, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230209005659/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

+1 514 601-9763

jcabana@altasciences.com