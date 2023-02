DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Starke Unternehmenszahlen stützen in Tokio

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Minus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Auf den Aktienkursen lasten negative Vorgaben der US-Börsen, die in Reaktion auf steigende Marktzinsen am Donnerstag deutliche Verluste eingefahren haben. Die Tokioter Börse liegt derweil gegen die regionale Tendenz leicht im Plus, gestützt von guten Geschäftszahlen heimischer Unternehmen.

Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,2 Prozent. Unter den Einzelwerten steigen Tokyo Electron um rund 4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn erhöht hat. Positiv aufgenommen werden ferner die Neunmonatszahlen von Nippon Steel (+4,9%). Finanzwerte profitieren von den gestiegenen US-Anleiherenditen. Mitsubishi UFJ Financial Group gewinnen 1,6 Prozent und Resona Holdings 1,1 Prozent.

Inflationsdaten dämpfen dagegen die Kauflaune in China. Im Januar sind die Verbraucherpreise dort wieder stärker gestiegen als im Dezember, wenn auch nicht ganz so stark wie von Volkswirten erwartet. Grund für den Preisauftrieb war eine höhere Nachfrage nach der Aufhebung von Pandemie-Beschränkungen und im Zuge des chinesischen Neujahrsfests, das mit einer erhöhten Reiseaktivität und höheren Verbraucherausgaben einherging. Die Erzeugerpreise gingen derweil im Januar etwas stärker zurück als im Dezember. In Schanghai gibt der Composite-Index um 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index verliert in Hongkong 2,1 Prozent, belastet von Abgaben im Technologie- und Immobiliensektor . Beide Indizes hatten am Donnerstag allerdings deutlich im Plus geschlossen, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften. Die Aktien des Autoherstellers BYD fallen um 3,5 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, ihre Beteiligung an BYD abermals reduziert hat.

In Seoul sinkt der Kospi um 0,7 Prozent. Verkauft werden vor allem Technologiewerte, die ihren US-Pendants nach unten folgen. Die Aktie von Hybe steigt um 2,1 Prozent. Das Unternehmen, das die K-Pop-Band BTS managt, kauft eine Beteiligung von 14,8 Prozent an SM Entertainment. Deren Aktie macht einen Satz von fast 16 Prozent.

Die australische Börse schloss 0,8 Prozent schwächer. Als einziger Sektor schlossen Massenkonsumgüter im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.433,70 -0,8% +5,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.639,21 +0,2% +5,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.464,56 -0,7% +10,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.254,77 -0,5% +5,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.159,97 -2,1% +7,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.351,71 -0,2% +4,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.472,80 +0,6% -1,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0721 -0,2% 1,0741 1,0734 +0,2% EUR/JPY 141,27 +0,0% 141,21 140,92 +0,7% EUR/GBP 0,8863 +0,0% 0,8860 0,8869 +0,1% GBP/USD 1,2096 -0,2% 1,2121 1,2102 +0,0% USD/JPY 131,78 +0,2% 131,47 131,28 +0,5% USD/KRW 1.264,65 -0,0% 1.264,89 1.260,77 +0,2% USD/CNY 6,8057 +0,4% 6,7806 6,7843 -1,4% USD/CNH 6,8143 +0,3% 6,7932 6,7909 -1,6% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,6921 -0,2% 0,6938 0,6959 +1,6% NZD/USD 0,6311 -0,2% 0,6327 0,6352 -0,6% Bitcoin BTC/USD 21.764,82 +0,0% 21.760,37 22.677,99 +31,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,74 78,06 -0,4% -0,32 -3,4% Brent/ICE 84,29 84,5 -0,2% -0,21 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,06 1.861,30 -0,3% -6,24 +1,7% Silber (Spot) 21,86 22,03 -0,8% -0,17 -8,8% Platin (Spot) 951,80 961,00 -1,0% -9,20 -10,9% Kupfer-Future 4,04 4,10 -1,4% -0,06 +6,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

