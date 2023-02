DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die europäische Finanzaufsicht nimmt die Risikovorsorge von Geldhäusern genauer unter die Lupe. Die EZB habe umfangreiche Informationen von mehreren Geldhäusern angefordert, wie diese Vorsorge für schwer kalkulierbare Risiken wie die Folgen des Ukrainekriegs bilden, sagten mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Konkret gehe es dabei um pauschale Wertberichtigungen, so genannte Management-Overlays oder Post-model-Adjustments. Banken nutzen diese, um Gefahren zu berücksichtigen, die durch ihre gängigen Risikomodelle nicht abgebildet werden. (Handelsblatt)

LINDNER - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat erste Details seines für dieses Frühjahr geplanten Entlastungspakets skizziert. Er plane ein "steuerliches Wachstumspaket, das Abschreibungen, Investitionsprämien, steuerliche Forschungsförderung, Mitarbeiterkapitalbeteiligung und Vereinfachung bringt", sagte Lindner dem Handelsblatt. Lindner stellte auch in Aussicht, dass die von der Ampel geplanten sogenannten "Superabschreibungen" für Unternehmen bald kommen. In der Krise sei dafür nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, da die Abschreibungen dann vor allem die Inflation weiter angetrieben hätten. "Nun spricht vieles dafür, dass der richtige Zeitpunkt naht", sagte Lindner mit Blick auf die Superabschreibungen. So haben sich die Lieferkettenprobleme zuletzt deutlich entspannt. (Handelsblatt)

CHATBOTS - Microsoft-Gründer Bill Gates sieht eine große Zukunft für Chatbots. "Bislang hatte man gedacht, dass Fabrikarbeiter am schnellsten von Robotern ersetzt werden. Diese Entwicklung findet zwar statt. Aber auf einmal sieht es so aus, als ob KI zunächst dabei helfen wird, Bürojobs effizienter zu machen", sagte Gates in einem Interview mit dem Handelsblatt. Angesichts der alternden Gesellschaft und der fehlenden Fachkräfte müssten Arbeitskräfte effizienter werden. Hier werde die Künstliche Intelligenz Erleichterung bringen. "Und in ferner Zukunft werden wir wirklich weniger arbeiten müssen als heute." (Handelsblatt)

