RHEINMETALL - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will nach dem Leopard seine neusten Panzer-Modelle an die Ukraine liefern. "Die Ukraine hat Interesse an dem Lynx und dem Panther, also die derzeit modernsten Schützen- und Kampfpanzer", sagte Vorstandschef Armin Papperger. Es gebe bereits Gespräche mit Kiew. Diese Fahrzeuge könne sein Unternehmen neu produzieren. Rheinmetall hatte den Panther im vergangenen Sommer auf einer Messe in Paris vorgestellt und diesen als stärksten Panzer weltweit angepriesen. (Handelsblatt)

BERTELSMANN - Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, will trotz des Kahlschlags bei Gruner + Jahr nicht von einem Scheitern der Fusion mit RTL sprechen. Der Zusammenschluss mache "unverändert Sinn, wir schaffen dadurch erheblichen Mehrwert", sagte Rabe dem Magazin Spiegel. Anfang der Woche verkündete der Manager, dass 23 Magazine des Verlags eingestellt werden, viele weitere werden verkauft. Dadurch sollen bei G+J mittelfristig 700 Vollzeitstellen wegfallen. Viele Kritiker erklärten sich diese Entscheidung durch das Chaos der Fusion. Rabe bezeichnete es als "Irrglaube, der Personalabbau bei Gruner + Jahr hätte irgendetwas mit der Zusammenlegung mit RTL zu tun". (Spiegel)

COSCO - Beteiligungen der chinesischen Reederei Cosco an Häfen und anderen Unternehmen stellen nach einer Studie des China-Institut Merics für das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) Sicherheitsrisiken für die betroffenen Länder dar. Das geht aus einer Studie im BMWK hervor, die auf März 2022 datiert ist. Die Studie lag damit lange vor der Entscheidung der Bundesregierung vor, den Einstieg Coscos in den Hamburger Hafen zu genehmigen. In ihrer Analyse kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass es klare Verbindungen zwischen Cosco und der kommunistischen Partei Chinas sowie dem chinesischen Staat gibt. (Bild)

February 10, 2023

