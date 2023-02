Köln. (ots) -SPD-Chef Lars Klingbeil ist "froh" darüber, in seiner Rede bei der Verleihung des "Ordens wider den tierischen Ernst" zurückhaltender gewesen zu sein als FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. "Ich habe gesehen, Friedrich Merz hat sogar Standing Ovations gemacht, obwohl ich ihm einen mitgegeben habe. Ich glaube: Dann hat man den richtigen Ton getroffen", sagte Klingbeil im "Wochentester"-Podcast von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Während der Veranstaltung habe er gedacht, seine Rede sei "offenbar zu sanft, wenn das hier der übliche Tenor ist". Am Ende müsse sich jeder "selbst wohl fühlen" mit seiner Rede."Ich habe einen politischen Stil, bei dem ich Friedrich Merz und Annalena Baerbock und der Kollegin Strack-Zimmermann in so einer Rede gern einen mitgeben möchte, aber ich möchte danach mit denen zusammen noch ein Bier trinken können", so der SPD-Politiker.Klingbeils Aussagen sind ab Freitag, 7 Uhr, zu hören im Podcast "Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5437763