Northern Data veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Mining-Geschäft im Januar 2023



10.02.2023

Northern Data veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Mining-Geschäft im Januar 2023



246 BTC im Januar 2023 generiert, Steigerung um 39 % gegenüber dem Vormonat

BTC-Mining-Umsatzerlöse in Höhe von EUR 4,6 Mio. (+64 % gegenüber dem Vormonat)

CEO Thillainathan: "Keine Finanzschulden, wollen sich gegebenenfalls kurzfristig ergebende Chancen für Wachstum nutzen"



Leistungsindikatoren

Januar '23 Dezember '22 YTD 2023 BTC generiert 246

YoY: +4 % / MoM: +39 % 177

YoY: -25 % / MoM: -15 % 246 Davon Hosting (Kunde) 10 8 10 BTC verkauft 251 189 251 Anzahl Self-Mining

ASIC-Server installiert 36.101 (3,31 EH/s)

MoM: +0 % 36.094 (3,31 EH/s)

MoM: +1 % Auslastung Self-Mining

ASIC-Server 73,2 % (2,22 EH/s) 53,5 % (1,68 EH/s) Anzahl ASIC-Server

Hosting installiert (Kunde) 7.728 (0,71 EH/s) 7.728 (0,71 EH/s) Auslastung ASIC-Server Hosting (Kunde) 53,8 % (0,26 EH/s) 29,5 % (0,19 EH/s)

Alle monatlichen Zahlen sind ungeprüft und können Rundungs- und Rechnungsdifferenzen für die Kryptowährungsproduktion enthalten (insbesondere für das Hosting-Geschäft).



Frankfurt am Main - 10. Februar 2023 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute ein Update zu den Geschäftsaktivitäten im Mining für den Monat Januar 2023 veröffentlicht. Im ersten Monat des neuen Jahres wurden insgesamt 246 Bitcoin generiert. Dies entspricht einer Steigerung von 39 % gegenüber dem Vormonat sowie der höchsten monatlichen Bitcoin-Mining-Ausbeute seit Mai vergangenen Jahres. Aus dem Verkauf von Bitcoins wurden im Januar EUR 4,6 Mio. an Umsatzerlösen erzielt.

Das Unternehmen hatte Ende Januar 2023 im Bitcoin-Netzwerk eine Hashrate von 4,02 EH/s und 43.829 ASIC-Systeme installiert (3,31 EH/s Self-Mining, + 0,71 EH/s Hosting). Gleichzeitig hat Northern Data noch ca. 13.000 Miner (ca. 1,3 EH/s) in Reserve, die bei Gelegenheit kurzfristig hochgefahren werden können. Auch im Jahr 2023 will das Unternehmen in großem Maßstab profitables Mining betreiben und konzentriert sich zurzeit auf Preisverhandlungen mit Energieversorgern und weitere strategische Expansionsschritte.



Chancen für Wachstum nutzen

Aroosh Thillainathan, CEO und Gründer von Northern Data, kommentiert die aktuellen Entwicklungen: "Wir sind mit dem Start in das neue Jahr sehr zufrieden. Aufgrund unserer hohen Flexibilität hinsichtlich der Standorte, der Effizienz unserer Rechenzentren sowie der Strombezugsverträge halten wir unsere Kosten für das Mining weiterhin niedrig und agieren profitabel. Wir können flexibel Mining-Hardware an- und abschalten oder an andere Standorte mit niedrigeren Betriebskosten verlagern. Das stärkt unsere Verhandlungsposition, wenn wir unsere Verträge mit den Energieversorgern optimieren. Wichtig ist es für uns, dass wir in der aktuellen Situation keine Finanzschulden haben. Wir wollen unseren finanziellen Handlungsspielraum gegebenenfalls sogar noch erweitern. Denn wir wollen in der Lage sein, Wachstumschancen im Mining-Geschäft zu nutzen, die sich in turbulenten Zeiten wie diesen oft erst sehr kurzfristig ergeben."



Über Northern Data:

Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

