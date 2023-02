FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RÜCKSETZER ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag zunächst weiter von seinem Vortageshoch seit einem Jahr zurückkommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf 15 383 Punkte. Am Donnerstagvormittag war der Dax noch bis auf 15 658 Punkte gestiegen, dann schmolzen die Kursgewinne bereits zusammen. An der Wall Street ging es am Abend nach dem europäischen Handelsende weiter bergab, und auch von Asiens Börsen kommen am Morgen eher schwächere Vorgaben. Angesichts zuletzt wieder hochgekochter Zinssorgen sehen die Experten der Credit Suisse die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag.

USA: - SCHWÄCHER - Zins- und Konjunktursorgen belasten die US-Aktienmärkte weiter. Die wichtigsten Indizes hatten sich zwar am Donnerstag zunächst etwas von ihren Vortagesverlusten erholt, doch im weiteren Handelsverlauf verließ die Anleger wieder der Mut. Denn einmal mehr hatte ein Notenbank-Vertreter auf die Notwendigkeit zusätzlicher Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation hingewiesen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,73 Prozent auf 33 699,88 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA dämpfte die Stimmung der Anleger. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas höher. Verluste von 0,8 Prozent verzeichnete hingegen zuletzt der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 1,9 Prozent ein.



DAX 15523,42 0,72

XDAX 15433,95 0,01

EuroSTOXX 50 4250,14 0,97

Stoxx50 3912,02 0,61



DJIA 33699,88 -0,73

S&P 500 4081,50 -0,88

NASDAQ 100 12381,17 -0,91°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 136,20 -0,07%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0728 -0,06

USD/Yen 131,5325 -0,07

Euro/Yen 141,1015 -0,12°



ROHÖL:





Brent 84,07 -0,43 USD WTI 77,61 -0,45 USD°

/jha/