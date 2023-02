DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Sportartikelkonzern Adidas blickt verhalten ins neue Jahr. Der DAX-Konzern erwartet im Jahr 2023 einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zugrunde liegende Betriebsergebnis dürfte etwa auf Break-Even-Niveau liegen, teilte die Adidas AG mit. Die Finanzprognose berücksichtige bereits die negativen Auswirkung, falls der Bestand an Produkten aus der Yeezy-Kollektion aus der Zusammenarbeit mit dem Rapper/Designer Ye (zuvor Kanye West) nicht verkauft werde. "Die Zahlen sprechen für sich selbst. Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten", sagte CEO Björn Gulden laut der Mitteilung. "2023 wird ein Übergangsjahr sein, um die Basis zu schaffen, wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden."

Im Jahr 2022 setzte Adidas auf Basis vorläufiger nicht testierter Zahlen 22,51 Milliarden Euro um, ein Anstieg um 6 Prozent. Währungsbereinigt stiegen die Einnahmen um 1 Prozent. Die Bruttomarge sank von 50,7 Prozent auf 47,3 Prozent. Das operative Ergebnis brach derweil von knapp 2 Milliarden Euro auf 669 Millionen Euro ein, was einer operativen Marge von 3,0 Prozent entspricht (Vorjahr: 9,4 Prozent). Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen im Jahr 2022 betrug 254 Millionen nach 1,492 Milliarden Euro, wie Adidas weiter mitteilte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis

- DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Siemens AG 4,25 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vq/+1,9% gg Vj 08:00 BIP Dezember PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vq/+1,5 gg Vj 08:00 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -16,7 Mrd GBP zuvor: -15,6 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-5,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-5,1% gg Vj - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar PROGNOSE: 65,1 zuvor: 64,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.451,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.087,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.406,75 -0,2% Nikkei-225 27.670,98 +0,3% Schanghai-Composite 3.262,67 -0,2% Hang-Seng-Index 21.249,46 -1,7% +/- Ticks Bund -Future 136,19 -10 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.523,42 +0,7% DAX-Future 15.476,00 0% XDAX 15.433,95 +0,0% MDAX 29.036,39 -0,6% TecDAX 3.292,31 -0,2% EuroStoxx50 4.250,14 +1,0% Stoxx50 3.912,02 +0,6% Dow-Jones 33.699,88 -0,7% S&P-500-Index 4.081,50 -0,9% Nasdaq-Comp. 11.789,58 -1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,29 -2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas leichteren Start rechnen Händler am Freitagmorgen. Nach den schwächeren Vorlagen von der Wall Street dürften sich auch hierzulande die Gewinnmitnahmen fortsetzen. Die Terminkontrakte auf den DAX notieren im frühen Handel um 15.430 Punkte. Der Markt dürfte nach einer Woche mit einer Flut von Unternehmenszahlen erst einmal konsolidieren, heißt es. "Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektorrotation dürften den Ton angeben", so ein Händler.

Rückblick: Freundlich - Eine Flut von positiven Unternehmenszahlen trieb die Märkte, dazu kam Entspannung von der Inflationsseite. Deutsche Daten sorgten für bessere Stimmung. Starke Geschäftszahlen legte die Credit Agricole (+4,3%) vor. Ganz anders bei Credit Suisse, die fast 15 Prozent einbrachen. "Die Zahlen sind noch schwächer als befürchtet", sagte ein Händler. Aegon legten um 5,1 Prozent zu. Trotz eines hohen Nettoverlusts lag der operative Gewinn über den Erwartungen. Bei Standard Chartered (+11,4%) trieben Presseberichte, FAB prüfe ein Übernahmegebot.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Zeitweise notierte der DAX auf Jahreshoch. Siemens stiegen nach starken Quartalszahlen um 6,7 Prozent. Die RBC-Analysten rechneten mit steigenden Konsenserwartungen. Im Sog legte der Kurs der Tochter Siemens Energy um 2,7 Prozent zu. Fresenius stiegen um 4 Prozent, FMC fielen dagegen um 2,9 Prozent. Die Unternehmen bestätigten, dass eine Dekonsolidierung der Tochter FMC geprüft werde. Bayer gaben mit Gewinnmitnahmen 3,3 Prozent nach. Sie waren am Vortag kräftig angesprungen wegen des bevorstehenden Führungswechsels. Die Geschäftszahlen der Deutschen Börse kamen gut an und trieben die Aktien um 1,8 Prozent. Unter Druck standen Shop Apotheke (-12,2%) nach einer doppelten Abstufung durch Credit Suisse. Delivery Hero knickten um 9,6 Prozent ein. Der Lieferdienst hatte die Erwartungen verfehlt. Bei United Internet ging es um 4,9 Prozent tiefer wegen des schwachen Börsenstarts der Tochter Ionos, die um weitere 5,9 Prozent fielen. Bei Metro, KWS Saat, Verbio und Biotest ging es dagegen nach guten Quartalszahlen deutlich nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt ging es im Gleichklang mit der Wall Street abwärts. Adidas sackten um gut 10 Prozent ab. Der Sportartikelkonzern blickt verhalten ins neue Jahr. Der DAX-Konzern erwartet im Jahr 2023 einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zugrunde liegende Betriebsergebnis dürfte etwa auf Break-Even-Niveau liegen. MBB steigerten sich um 4 Prozent. Das Unternehmen hat den Rückkauf eigener Aktien beschlossen.

USA - AKTIEN

Leichter - Trotz überwiegend positiver Geschäftsberichte hat die Wall Street den Donnerstag im Minus beendet. Nach einem Start mit Gewinnen flaute die Kauflaune ab Mittag Ortszeit ab und die Indizes drehten nach unten. Dabei wurden wieder Zinsängste gespielt, nachdem am Vortag mehrere Fed-Vertreter klar kommuniziert hatten, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter steigen müssten. Walt Disney gaben nach Aufschlägen im frühen Geschäft 1,3 Prozent ab. Der Unterhaltungskonzern hat in der abgelaufenen Periode zwar besser als erwartet abgeschnitten, doch Disney+ verzeichnte mehr Abonnentenverluste als erwartet. Pepsico (+0,9%) übertraf im vierten Quartal die Erwartungen und erhöht die Dividende. Philip Morris stiegen nach einem überraschenden Umsatzzuwachs um 0,7 Prozent. Abbvie zogen um 2,8 Prozent an, das Biopharmaunternehmen überbot die Marktprognosen im Schlussquartal 2022. MGM Resorts rückten nach Zahlenvorlage um 6,4 Prozent vor. Mattel bekam derweil im vierten Quartal die Konsumzurückhaltung der Kunden zu spüren. Die Aktien brachen um 10,7 Prozent ein. Gefragt waren im Weihnachtsgeschäft dagegen die Lautsprecher von Sonos, die Aktie machte einen Kurssprung von 16,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,49 +6,7 4,43 7,2 5 Jahre 3,86 +6,9 3,80 -13,6 7 Jahre 3,78 +7,1 3,71 -18,6 10 Jahre 3,67 +4,7 3,62 -21,4 30 Jahre 3,73 +5,6 3,67 -24,2

Am Rentenmarkt wurden Zinserhöhungserwartungen gespielt. Sinkende Notierungen ließen die Renditen steigen, so die für zehnjährige Staatspapiere um 4,7 Basispunkte auf 3,67 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0726 -0,1% 1,0741 1,0747 +0,2% EUR/JPY 141,15 -0,0% 141,21 140,88 +0,6% EUR/CHF 0,9896 -0,1% 1,0842 0,9890 -0,0% EUR/GBP 0,8861 +0,0% 0,8860 0,8848 +0,1% USD/JPY 131,58 +0,1% 131,47 131,08 +0,4% GBP/USD 1,2106 -0,1% 1,2121 1,2147 +0,1% USD/CNH 6,8075 +0,2% 6,7932 6,7881 -1,7% Bitcoin BTC/USD 21.851,40 +0,4% 21.760,37 22.506,00 +31,6%

Der Dollar notierte etwas leichter, aber klar über Tagestief. Der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Investoren könnten wieder in Dollar-Short-Positionen einsteigen, die auf einen Rückgang der US-Devise setzen, vermutet die ING, es sei aber zu früh, um einen anhaltenden Abwärtstrend für die Währung zu erwarten.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,84 78,06 -0,3% -0,22 -3,2% Brent/ICE 84,29 84,5 -0,2% -0,21 -1,7%

Am Ölmarkt fielen die Preise. Analysten sprachen mit Blick auf die jüngste Preisentwicklung von richtungslosen Bewegungen innerhalb einer engen Spanne. Auffällig sei der Umstand, dass seit Jahresbeginn die US-Lagerbestände stiegen, während die US-Regierung parallel die strategische Erdölreserve wieder aufbaue und kein Öl mehr auf den Markt werfe. Dies deute auf eine schwache Nachfrage in den USA hin, heißt es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,04 1.861,30 -0,1% -1,26 +2,0% Silber (Spot) 22,00 22,03 -0,1% -0,03 -8,2% Platin (Spot) 954,65 961,00 -0,7% -6,35 -10,6% Kupfer-Future 4,06 4,10 -0,9% -0,04 +6,6%

Der Goldpreis gab nach. Hier drückten die jüngsten falkenhaften Töne von Fed-Repräsentanten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ERDBEBEN TÜRKEI/SYRIEN

Mehr als 80 Stunden nach der Katastrophe konnten Helfer im stark verwüsteten Antakya im Süden der Türkei ein 16-jährigen Mädchen aus einem eingestürzten Gebäude retten. Zeitgleich stieg die Gesamtzahl der Opfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 20.000 Tote an.

Beziehungen USA - CHINA

Die USA haben mit Verweis auf neue technische Informationen bekräftigt, dass der vergangene Woche abgeschossene chinesische Ballon Spionagezwecken gedient habe.

EU-FISKALPOLITIK

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt neue Schulden für das geplante Subventionspaket der EU-Kommission zur Förderung grüner Technologien ab. "Es gibt in Brüssel Kreise, die für jedes Problem die immer gleiche Lösung präsentieren: mit gemeinsamen Schulden neue europäische Geldtöpfe schaffen. Das lehne ich ab", sagte Lindner dem Handelsblatt.

EU-MIGRATIONSPOLITIK

Die Europäische Union will mehr Geld für die Abschottung gegen Migranten ausgeben. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer am Freitagmorgen nach langwierigen Verhandlungen in Brüssel. Österreich als Befürworter einer harten Linie fühlte sich danach bestätigt. Aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zufrieden über den Kompromiss.

ENERGIEWENDE DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat "Kühnheit" im Umstieg auf erneuerbare Energien gefordert und sich für schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Garantien für die Solar- und Windkraftbranche stark gemacht.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die Bank of Mexiko hat ihren Leitzins stärker als erwartet angehoben und signalisiert, dass mindestens eine weitere Erhöhung wahrscheinlich ist. Die Inflation benötige länger, um zurückzugehen. Der fünfköpfige Gouverneursrat stimmte einstimmig dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen halben Prozentpunkt auf 11 Prozent anzuheben.

CARL ZEISS

Belastet von den Lockdowns in China Ende 2022 hat die Carl Zeiss im ersten Geschäftsquartal wie erwartet einen spürbaren Margenrückgang verzeichnet. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 wurde bekräftigt.

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22/23 ggVj 1Q22/23 ggVj 1Q21/22 Umsatz 470 +15% 458 +12% 410 EBIT 60 -19% 65 -13% 74 EBIT-Marge 12,8 -- 14,1 -- 18,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 51 +35% -- -- 38 Ergebnis je Aktie 0,57 +36% -- -- 0,42

Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent.

CTS EVENTIM

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat eine Musterfeststellungsklage gegen den Ticketanbieter wegen einbehaltener Gebühren bei abgesagten Veranstaltungen angestrengt. Betroffene können sich der Klage ab sofort anschließen.

MBB

hat den Rückkauf eigener Aktien beschlossen. Ab dem 14. Februar sollen eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 12,0 Millionen Euro bis zu einem Preis von 96,00 Euro je Stück über die Börse zurückgekauft werden.

L'OREAL

will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr eine höhere Dividende zahlen. Die L'Oreal SA setzte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 38,26 Milliarden Euro um. Damit liegt der Umsatz 11 Prozent höher als die 32,29 Milliarden Euro, die der französische Konzern 2021 auf flächenbereinigter Basis verbucht hatte. Der Umsatz von 10,32 Milliarden Euro im vierten Quartal lag knapp über dem Analystenkonsens von 10,20 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn kletterte 2022 um 21 Prozent auf 7,46 Milliarden Euro, und die Marge um 400 Basispunkte auf 19,5 Prozent. Als Dividende für 2022 schlug L'Oreal 6 Euro je Aktie vor. Das wäre ein Viertel mehr als für das Jahr davor gezahlt wurde.

February 10, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)

