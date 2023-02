Die Nachricht schlug in der Branche ein wie eine Bombe. Ein bekannter Lithiumproduzent verkündete zuletzt einen Geldsegen von über einer halben Milliarde Dollar und macht damit deutlich, was viele Branchenkenner schon länger beobachten: Die hohe Nachfrage nach Elektroautos lässt den Bedarf an Batterien und damit an Lithium immer weiter anwachsen. "Die Jagd nach Lithium hat begonnen", lautet die Einschätzung eines Branchenkenners zu den aktuellen Entwicklungen.Die Aktie des Lithium-Hot-Stocks der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...