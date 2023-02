Weniger ist manchmal mehr! ChatGPT legte seit dem 30. November 2022 einen grandiosen Start hin. So schnell hat noch kein anderer digitaler Dienst die Marke von 100 Mio. aktiven Usern geknackt. Das zeigen die Zahlen einer aktuellen UBS-Studie. Am vergangenen Dienstag zeigte Microsoft (WKN: 870747), wie es die Chatbot-Technologie, die hinter ChatGPT steht, in seine Suchmaschine Bing einbauen wird. Es ist ein wichtiger Schritt, der Google und dessen Mutterkonzern Alphabet (WKN: A14Y6F) sicherlich in ...

