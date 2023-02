Es gibt vielleicht so manche DAX-Aktie, die deinen Einsatz innerhalb von zehn Jahren verdoppeln kann. Growth-Aktien, günstige Value-Aktien oder auch einfach die soliden Renditebringer in unserem heimischen Leitindex. So viel vorab: Heute soll es tendenziell um einen eher günstigen Kandidaten gehen, der alleine mit Dividende und Aktienrückkäufen liefern dürfte. Die Allianz (WKN: 840400) ist der Name, bei dem ich glaube: In zehn Jahren sollte die Gesamtrendite derart hoch sein, dass es 100 % Rendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...