Für Augmented Reality braucht es nicht unbedingt eine Brille. Das beweist dieser AR-Sandkasten. Der ist nicht nur Open Source, sondern begeistert Kinder auch mit einem integrierten Spiel. Bei dem Begriff Augmented Reality (AR) denken wir meist an entsprechende Brillen oder Smartphone-Apps, über deren Bildschirm digitale Objekte in unsere reale Welt projiziert werden. Der quelloffene AR-Sandkasten Magic Sand setzt hingegen auf einen Projektor, was eine interessante Interaktion zwischen physischer und digitaler Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...