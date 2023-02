Die Hiobsbotschaft von Adidas, 2023 tief in die roten Zahlen zu rutschen, wird auch am Freitag noch nachwirken. Wie der Sportartikelkonzern am Donnerstagabend mitteilte, wird die Kündigung der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West Umsatz und Gewinn deutlich schmälern. Erste Analysten haben sich zu Wort gemeldet.Das Analysehaus Jefferies hat den DAX-Konzern von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 150 Euro angehoben. Es sei nicht länger einfach, die Augen vor den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...