DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

10th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 9th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 39,791 Highest price paid per share (pence): 792.00p Lowest price paid per share (pence): 780.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 785.03p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:02:33 GBp 308 790.00 XLON xb49vtcc7fl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:05:03 GBp 11 792.00 XLON xb49vtccOvF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:05:03 GBp 243 792.00 XLON xb49vtccOvH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:06:03 GBp 185 792.00 XLON xb49vtccRkP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:09:21 GBp 225 791.50 XLON xb49vtccVyg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:11:27 GBp 151 790.50 XLON xb49vtccHWc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:11:27 GBp 221 791.00 XLON xb49vtccHWe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:13:54 GBp 145 790.00 XLON xb49vtccIwN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:15:36 GBp 44 788.50 XLON xb49vtccK1H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:19:09 GBp 155 788.00 XLON xb49vtcceUSD@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:19:09 GBp 224 788.50 XLON xb49vtcceUSD3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:28:25 GBp 31 788.00 XLON xb49vtccY2C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:28:25 GBp 2 788.00 XLON xb49vtccY2G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:28:25 GBp 119 788.00 XLON xb49vtccY2I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:30:02 GBp 33 788.00 XLON xb49vtccbk9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:30:02 GBp 144 788.00 XLON xb49vtccbkB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:30:02 GBp 3 788.00 XLON xb49vtccbkD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:32:43 GBp 188 787.50 XLON xb49vtccvJO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:34:08 GBp 295 788.00 XLON xb49vtccumO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:36:03 GBp 241 787.50 XLON xb49vtccw3R BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:41:25 GBp 341 787.50 XLON xb49vtccnW9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:42:25 GBp 259 787.50 XLON xb49vtccmiy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:44:12 GBp 176 786.00 XLON xb49vtccoNUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:44:12 GBp 176 786.50 XLON xb49vtccoN4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 08:58:00 GBp 185 786.50 XLON xb49vtcbFEZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:00:01 GBp 185 786.00 XLON xb49vtcbEcG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:01:02 GBp 298 786.00 XLON xb49vtcb1by BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:01:02 GBp 12 786.00 XLON xb49vtcb1b8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:01:02 GBp 59 786.00 XLON xb49vtcb1bD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:01:19 GBp 207 785.50 XLON xb49vtcb0Dr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:01:32 GBp 31 785.00 XLON xb49vtcb0o4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:01:32 GBp 110 785.00 XLON xb49vtcb0o9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:06:29 GBp 221 784.50 XLON xb49vtcb7KK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:11:51 GBp 140 784.50 XLON xb49vtcbRmU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:11:51 GBp 144 784.50 XLON xb49vtcbRpW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:17:47 GBp 56 784.00 XLON xb49vtcbH@C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:19:31 GBp 7 784.00 XLON xb49vtcbJuE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:19:34 GBp 127 784.00 XLON xb49vtcbJot BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:24:49 GBp 157 785.00 XLON xb49vtcbMf@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:24:49 GBp 73 785.00 XLON xb49vtcbMfo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:24:49 GBp 176 785.00 XLON xb49vtcbMfq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:24:49 GBp 119 785.00 XLON xb49vtcbMfu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:24:49 GBp 103 785.00 XLON xb49vtcbMfw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:24:49 GBp 145 785.00 XLON xb49vtcbMfy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:30:36 GBp 167 785.00 XLON xb49vtcbjoS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:30:36 GBp 1 785.00 XLON xb49vtcbjoU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:31:47 GBp 24 784.00 XLON xb49vtcbiCr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:31:47 GBp 306 784.00 XLON xb49vtcbiCt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:38:04 GBp 195 785.00 XLON xb49vtcbZeI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:38:04 GBp 119 785.00 XLON xb49vtcbZeK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:39:00 GBp 229 784.50 XLON xb49vtcbY7k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:39:01 GBp 160 784.00 XLON xb49vtcbY5h BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:41:39 GBp 184 782.50 XLON xb49vtcbas6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:51:10 GBp 305 783.00 XLON xb49vtcby@G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:51:10 GBp 313 783.50 XLON xb49vtcby@O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:51:11 GBp 90 782.50 XLON xb49vtcby@Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 09:54:43 GBp 192 784.00 XLON xb49vtcbn8L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:00:32 GBp 241 783.00 XLON xb49vtcbr0V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:13:24 GBp 182 783.00 XLON xb49vtcaERN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:13:24 GBp 550 783.00 XLON xb49vtcaERP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:13:24 GBp 206 782.50 XLON xb49vtcaEQZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:15:24 GBp 39 782.50 XLON xb49vtca1r8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:15:24 GBp 146 782.50 XLON xb49vtca1rA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:18:41 GBp 187 782.50 XLON xb49vtca28y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:22:35 GBp 243 783.00 XLON xb49vtca7OD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:26:00 GBp 2 782.50 XLON xb49vtcaPho BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:26:00 GBp 221 782.50 XLON xb49vtcaPhq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:34:36 GBp 83 780.00 XLON xb49vtcaVgf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:34:36 GBp 248 780.00 XLON xb49vtcaVgh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:34:36 GBp 208 780.00 XLON xb49vtcaVg1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:37:21 GBp 138 782.00 XLON xb49vtcaHtk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:42:38 GBp 309 782.50 XLON xb49vtcaLoa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:48:27 GBp 333 782.00 XLON xb49vtcafRN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 10:53:51 GBp 210 783.00 XLON xb49vtcagJ6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:01:26 GBp 185 783.50 XLON xb49vtcakkP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:03:24 GBp 290 783.50 XLON xb49vtcaXXJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:07:17 GBp 244 783.00 XLON xb49vtcaYJs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:14:58 GBp 315 783.00 XLON xb49vtcadCUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:19:19 GBp 321 783.00 XLON xb49vtcavLz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:19:20 GBp 246 783.00 XLON xb49vtcavLi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:26:37 GBp 213 783.00 XLON xb49vtcazMC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:30:37 GBp 19 783.00 XLON xb49vtcaUSDPa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:34:41 GBp 200 783.00 XLON xb49vtca@bt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:34:41 GBp 134 783.00 XLON xb49vtca@bv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 09-Feb-2023 11:38:18 GBp 305 783.50 XLON xb49vtcamj8

