DJ Post-Tarifverhandlungen dauern an - Fortsetzung am Vormittag

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi dauern beiden Parteien zufolge an. Einem Unternehmenssprecher zufolge sollen sie am Vormittag fortgesetzt werden, nachdem sie in den frühen Morgenstunden unterbrochen wurden.

Es ist unklar, ob die Post inzwischen ein Angebot vorgelegt hat, wie für die aktuelle Runde angekündigt. Der Unternehmenssprecher wollte sich dazu nicht äußern. Ein Verdi-Sprecher wollte sich ebenfalls inhaltlich nicht äußern.

Die dritte Runde der Tarifverhandlungen läuft seit Mittwoch. Beide Parteien hatten zunächst zwei Tage für die Verhandlungsrunde angesetzt.

Verdi fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten des Logistik-Konzerns unter anderem 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 12 Monaten. Darüber hinaus sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat erhöht werden. Auch soll die sogenannte "Postzulage" für die rund 22.000 Beamten und Beamtinnen des Unternehmens fortgeschrieben werden.

Die Deutsche Post wiederum hält die Forderungen der Gewerkschaft für "realitätsfern" und die Warnstreiks in den vergangenen Tagen und Wochen für "überzogen", rechnet aber nach früheren Aussagen mit Fortschritten in der dritten Verhandlungsrunde "in fairen und zügigen Gesprächen".

