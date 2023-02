Vaduz, Liechtenstein (ots/PRNewswire) -LCX (http://lcx.com/) lanciert als erstes reguliertes Unternehmen ein festverzinsliches Finanzanlage als Blockchain Anleihe für Kleinanleger. Die Anleihe über 10 Millionen Euro bietet einen Kupon von 7% (ISIN LI1164320387) auf maximal 7 Jahre, quartalsweise kündbar. LCX ist die führende europäische Plattform für Handel für Kryptowährungen und Tokenisierung von digitalen Assets.Das Wertpapierprospekt der Tokenisierten Anleihe wurde von der Aufsichtsbehörde in Liechtenstein gebilligt und in 29 weiteren europäischen Ländern notifiziert (Passporting innerhalb des EWR). LCX wird am 1. März 2023 die Platzierung beginnen und das Angebot für Bestands- und Neukunden starten.Die Anleihe wird von LCX ausgegeben und bietet einen festen Zinssatz von 7% per anno bei einer Mindestinvestition von 1'000 Euro. Das tokenisierte Finanzprodukt ist für jeden verifizierten LCX.com Kunden mit Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum zugänglich und ist explizit für Kleinanleger gebilligt.LCX hat sich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verpflichtet und hat 9 Registrierungen der Finanzmarktaufsicht im Rahmen des Liechtensteinischen Blockchain Gesetzes erhalten. Damit verfügt LCX als einziges Unternehmen über so viele TVTG Registrierungen. Erst im Dezember 2022 ist die zusätzliche Registrierung als Physischer Validator hinzugekommen, die es LCX ermöglicht, Sachen und Gegenstände, wie Diamanten, in Form von NFTs oder Krypto-Token zu tokenisieren.CEO Monty Metzger hat am Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar diesen Jahres sein neues Buch "Blockchain Banking: Die Zukunft von Geld und Finanzen" vorgestellt. In seinem Buch zitiert er Bill Gates, der sagte: "Bankgeschäfte sind notwendig, Banken nicht". Er ist sich sicher: "Durch die Digitalisierung von Finanzinstrumenten schaffen wir einen großen Mehrwert und reduzieren die Kosten für die Platzierung. Die Vorteile der Tokenisierung und Automatisierung sowohl für Emittenten als auch für Investoren werden schnell sichtbar, denn im Gegensatz zu traditionell börsennotierten Anleihen oder anderen Finanzprodukten gibt es keine Mittelsmänner. Wir haben mit einer einfachen Anleihe begonnen, damit sich die Anleger mit digitalen Vermögenswerten weiter vertraut machen können."Das Wertpapierprospekt sowie weitere rechtliche Dokumente sind online abrufbar unter LCX.com/EURt7 (https://www.lcx.com/eurt7/).LCX AG ist ein reguliertes Blockchain Unternehmen gegründet 2018 mit Hauptsitz in Vaduz (Liechtenstein) und Büro's im Crypto-Valley Zug (Schweiz) und in New Delhi (Indien). LCX.com (http://www.lcx.com/) und Twitter @LCX (https://twitter.com/lcx).Herr Monty C. M. Metzger ist ein deutscher Serial Entrepreneur und Investor mit Wohnsitz in der Schweiz. Er ist CEO und Gründer der LCX AG, Gründungspartner beim Venture Fund Digital Leaders Ventures und Partner beim Metzger Capital Family Office. Mehr auf Twitter @montymetzger (https://twitter.com/montymetzger) und Monty.de (https://monty.de/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1999325/LCX_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lcx-lanciert-erste-10-millionen-euro-blockchain-anleihe-301743110.htmlPressekontakt:Sumit Sagar,pr@LCX.com,+423 376 54 84Original-Content von: LCX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094542/100902728