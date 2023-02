FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 136,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,34 Prozent.

Japanische Anleihen standen wesentlich deutlicher unter Druck. Auslöser war ein Medienbericht, wonach die Regierung den früheren Notenbanker und derzeitigen Wirtschaftsprofessor Kazuo Ueda als Nachfolger für den bald ausscheidenden Zentralbankchef Haruhiko Kuroda nominieren will. Über die aktuelle geldpolitische Ausrichtung Uedas ist nicht viel bekannt. Allerdings gilt der Abgang Kurodas, der die japanische Geldpolitik über Jahre geprägt hat, als Herausforderung für die Notenbank.

Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nicht besonders viele auf dem Programm. In der Eurozone werden Produktionsdaten aus Italien erwartet. In den USA veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima. Dazu gehören auch die Inflationserwartungen der Verbraucher, die wegen der hohen Teuerung derzeit besonders im Blick stehen./bgf/mis