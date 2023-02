Unterföhring (ots) -Vom Start weg erfolgreich: Die neue Kabel Eins-Reihe "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" startet am Donnerstagabend mit hervorragenden 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Insgesamt 2,46 Millionen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) schalten ein und erleben, wie Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs auf den Buddy-Trip ihres Lebens gehen und als erstes Kalifornien erkunden. Nächsten Donnerstag reist das Trio weiter nach Arizona und Nevada und erlebt neue - nicht nur kulinarische - Abenteuer."Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern": donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn."Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals "Gordon, Gino and Fred: Road Trip" und wird produziert von Tower Productions.Weitere Infos und Bilder: http://presse.kabeleins.de/RoadtripAmerikaBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 10.02.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Dagmar Brandau, Friederike VeesCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 89 9507-2185 / +49 89 9507-1129mobil: +491751815426 / +4915144165271email: dagmar.brandau@seven.one / friederike.vees@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 89 95 07-1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5437836