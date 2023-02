© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Nachdem viele Marktteilnehmer ein Ende der Leitzins-Erhöhung sahen, rudern erste Händler zurück - und könnten reich werden.

Die jüngsten Leitzins-Erhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) haben Spekulanten auf den Plan gerufen. So haben erste Händler über entsprechende Optionen bereits auf eine weitere Erhöhung der Leitzinsen gewettet - und zwar in Millionenhöhe, wie Bloomberg berichtet. Vor allem ein Angebot sticht dabei hervor: eine Wette über 18 Millionen US-Dollar, die am gestrigen Dienstag platziert wurde. Geht sie auf, würde sie dem betreffenden Händler ordentlich Schotter in die Kasse spülen. Denn wenn die prognostizierten sechs Prozent tatsächlich erreicht werden, würden aus dem Einsatz 135 Millionen US-Dollar werden. Allerdings ist der betreffende Händler auch deutlich wettfreudiger als die Konkurrenz. Im Schnitt wetten die Händler auf eine Leitzinserhöhung nahe der fünf Prozent.

Was allen Wetten gemein ist: sie stehen konträr zu den Einschätzungen und Erwartungen vieler anderer Marktteilnehmer. Denn nachdem die Fed die Zinssätze bereits acht Mal in Folge angehoben hat und das Risiko einer Rezession im Raum steht, rechnen viele eigentlich mit einem Kurswechsel der Finanz-Behörde - oder vielmehr rechneten. Denn in der Zwischenzeit haben Äußerungen der Fed-Vertreter diesbezüglich bereits erste Zweifel geschürt, genauso wie die am Freitag veröffentlichten, guten Arbeitsmarktdaten.

Auch heute scheint das Erwartungssentiment eher wieder in Richtung weiterer Zinserhöhungen zu gehen, anstatt einer Pause. Dies legen zumindest entsprechende Wetten nahe, die denen vom Vortag ähneln.

Welchen Kurs die Fed letztlich einschlagen oder auch fortführen wird, hängt auch von den Inflationsdaten ab, die bis zur nächsten Fed-Sitzung im März veröffentlich werden. Aus Anleger-Sicht wird es zumindest spannend. Gerade auch für die Händler, die auf eine weitere Leitzins-Erhöhung wetten. Bloomberg hat eine Berechnung durchgeführt, laut der der Handel bei einem Leitzins von 5,6 Prozent kostendeckend sein würde. Falls der Leitzins im prognostizierten Zeitfenster hingegen auf 5,8 Prozent angehoben wird, stünde unterm Strich ein Plus von 60 Millionen US-Dollar.

Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. Egal ob long oder short.

Autor: (ir) für wallstreet:online Zentralredaktion