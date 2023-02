© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa



Nach einem guten Jahr für Shortseller, werden Fondsmanager nun vorsichtiger und bauen Baisse-Wetten ab. Hedge-Fonds zeigen sich sowohl Short- als auch Long Positionen gegenüber skeptisch.

Geldsegen nach Börsenabsturz: Shortseller strichen im vergangenen Jahr einen Gewinn in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar ein. Damit machten sie einen großen Teil der Verluste aus den Jahren 2019 bis 2022 wett, die auf insgesamt 570 Milliarden Dollar beziffert wurden. Interessant dabei: Trotz dieser hohen Verluste waren Shortseller in den vergangenen Jahren dennoch immer besser als der Markt. Eine aktuelle Auswertung des US-Datenanbieters S3 Partners belegt das: Demnach lagen die Gewinne der Shortseller im Jahr 2022 bei 30,8 Prozent, während zur gleichen Zeit der breitaufgestellte S&P 500 Verluste von 19,4 Prozent und der Nebenwerteindex Russel 3000 von 20,5 Prozent hinnehmen mussten. Profitabel waren Shortwetten in fast allen Bereichen, insbesondere aber in den Bereichen Kommunikationsdienste, IT und zyklische Konsumgüter. Mit Verlusten wartete lediglich der Energiesektor auf, da Ölaktien aufgrund der Energiekrise deutlichen Aufwind erhielten.

Zwar sind Fondsmanager einer Umfrage der Bank of America zufolge immer noch bärisch, doch deutlich weniger als noch Ende des vergangenen Jahres. Während im November 2022 insgesamt 77 Prozent der befragten Fondsmanager mit einer Rezession rechneten, waren es im Januar 2023 nur noch 68 Prozent. Und mit der veränderten Marktstimmung verändern sie nun auch ihre Gewichtung: Sie werden vorsichtiger, bauen laut einem Bloomberg-Bericht ihre Baisse-Wetten in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar ab und positionieren sich nun neutral.

Darüber hinaus reduzieren auch Hedgefonds seit Anfang dieses Jahres ihre riskanten Einsätze so schnell wie seit zwei Jahren nicht mehr. Erst lösten sie Short-Wetten auf, insbesondere die auf Technologieaktien, und nun auch ihre Long-Positionen, nachdem der S&P 500 Index seinen vierten Anstieg innerhalb von fünf Wochen verzeichnete.

Während sich Profianleger anhaltend vorsichtig positionieren, zeigen sich Privatanleger deutlich optimistischer. Ein breites Spektrum von Anlegern gewichte Aktien nicht mehr unter, berichtet Bloomberg, sondern halte diese näher am Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

