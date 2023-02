Eine Auswahl der Redaktion von audio-cd.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/107: Rekord! Explizitere Worte als sonst, Broke und Broker feat. eine Schätzung von Gregor RosingerDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/107 geht es um einen 1., (ATX TR) einen, 2. (mein Lieblings-Wissens-Podcast Broke und Broker) und einen 117. Geburtstag (Andre Kostolany) und es wird ein bissl expliziter von der Sprache her, Credit Sebastian Leben. Warnung: Diesmal singe ich nicht nur den Intro-Song, sondern auch was am Ende, Ängstliche sollten also ab ca. Minute 7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...