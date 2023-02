Linz (www.anleihencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht der USA ist für vergangenen Januar trotz steigender Zinsen und schwacher Weltkonjunktur besser ausgefallen als ursprünglich gedacht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Demnach sei die Arbeitslosenquote auf 3,40% gesunken, was somit den niedrigsten Stand seit 1969 in der Geschichte Amerikas darstelle. Angesichts der abklingenden Inflation und der grundlegend positiven Arbeitslosenzahlen sei somit die FED-Leitzinserhöhung von nur 0,25% auf das Niveau von 4,50% bis 4,75% keine Überraschung für die Marktteilnehmer gewesen. ...

