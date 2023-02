Auch wenn man zuletzt angesichts der Goldgräberstimmung (ironischerweise) im Lithiumsektor und verstärkt auch wieder unter Krypto-Anlegern meinen konnte, Goldaktien seien außer Mode gekommen, so haben doch mittlerweile einige Junior-Explorer klammheimlich begonnen, sich von ihren Tiefständen von Ende vergangenen Jahres zu entfernen. So auch das kanadische Unternehmen, auf das wir heute die Leser von Goldinvest.de aufmerksam machen möchten. Denn wir glauben, dass sich dort der positive Trend fortsetzen könnte!

Die Rede ist von Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC), einer Gesellschaft, mit deren CEO Brodie Sutherland wir schon auf der Edelmetallmesse in München im vergangenen November kurz sprechen konnten. Mittlerweile konnten wir uns Tocvan im Detail ansehen und denken, dass hier gute Chancen auf ein erfolgreiches Jahr 2023 bestehen.

Tocvan Ventures verfügt über zwei Gold- Silberprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora, der als bergbaufreundlich bekannt ist und wo zudem in ganz Mexiko am meisten Gold gefördert wird. Bekannte, produzierende Minen in der Region sind zum Beispiel La Herradura von Fresnillo, die über mehr als 10 Mio. Unzen Gold verfügt und die San Francisco-Mine von Magna Gold mit über 3 Mio. Unzen des gelben Metalls. Tocvans El Picacho-Projekt liegt nur 18 Kilometer südwestlich der San Francisco-Mine, während das zweite Projekt, Pilar, sich unter anderem in der Nähe der La Colorado-Mine von Argonaut Gold befindet. Beide Projekte sind zudem von der Hauptstadt Sonoras, Hermosillo, in wenigen Stunden mit dem Auto zu erreichen.

Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC) hat nun für 2023 einiges vor. Neben Erkundungs- aber auch Bestimmungsbohrungen auf El Picacho drehen sich parallel zur Durchführung einer Großprobe auch auf Pilar die Bohrer. Dort will das Unternehmen nicht nur die Genehmigungen für einen potenziellen Minenbetrieb erlangen, sondern auch eine erste Ressourcenschätzung erstellen. Sollte Tocvan mit diesen Plänen erfolgreich sein und der Goldpreis / Markt einigermaßen mitspielen, könnte 2023 ein wichtiges Jahr für die Gesellschaft werden.

Lesen Sie jetzt den ganzen Artikel:

Goldexplorer Tocvan Ventures vor potenziell transformativem Jahr in Mexiko

