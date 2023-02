DJ Pfandbriefbanken: Trendwende bei Immobilienpreisen verfestigt sich

BERLIN (Dow Jones)--Die Trendwende bei den deutschen Immobilienpreisen hat sich verfestigt. Einer Studie des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zufolge zeigt der Immobilienpreisindex fürs Gesamtjahr 2022 noch leicht steigende Preise, auf Quartalssicht sind die Preise aber durchgängig gefallen. Insgesamt seien die Preiskorrekturen aber gut verkraftbar. Dabei zeigte sich selbstgenutztes Wohneigentum preislich stabiler als Mehrfamilienhäuser und auch als Gewerbeimmobilien.

"Wir rechnen auch für die nächsten Quartale mit Rückgängen - allerdings insgesamt weiterhin auf moderatem Niveau. Die insgesamt gesunden Rahmenbedingungen des deutschen Immobilienmarktes sollten dazu beitragen, dass er die aktuelle Preiskorrekturphase gut verkraftet", sagte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Denn selbst wenn die Preise über einen längeren Zeitraum in Summe um 15 Prozent nachgeben sollten, stünden wir gemessen an der Entwicklung des Gesamtindex auf dem Preisniveau von Anfang 2020."

Laut der Studie verzeichneten die Immobilienpreise in Deutschland im vierten Quartal 2022 einen leichten Anstieg in Höhe von 0,8 Prozent - verglichen mit dem vierten Quartal 2021. Vom dritten zum vierten Quartal 2022 gaben die Preise insgesamt jedoch um 2,0 Prozent nach. Es ist der zweite Rückgang auf Quartalssicht in Folge, den der Immobilienpreisindex des vdp ausweist.

Der vdp-Index, der auf einer Auswertung von Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten basiert, steht nun bei 188,9 Punkten. Als Basisjahr mit 100 Punkten wird das Jahr 2010 genommen.

Selbstgenutzte Wohnimmobilien stabiler

Die ambivalente Entwicklung zeigt sich auch bei den Wohnimmobilienpreisen, die sich im Jahr 2022 nochmals um 2,1 Prozent erhöhten, auf Quartalssicht dagegen um 1,8 Prozent verringerten, so der vdp. Der Anstieg wurde getrieben von deutlichen höheren Preisen für selbst genutztes Wohneigentum (+3,9 Prozent) und einer nur leichten Verteuerung von Mehrfamilienhäusern in Höhe von 0,4 Prozent.

Unter den sieben größten Städten zeigen Berlin und Frankfurt die stärksten Preisbewegungen. In Berlin verteuerten sich Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 um 4,6 Prozent im Vorjahresvergleich und verbilligten sich lediglich um 0,7 Prozent im Quartalsvergleich.

Die negativste Entwicklung wies nach Angaben des Verbands Frankfurt auf, wo die Wohnimmobilienpreise gegenüber dem vierten Quartal 2021 um 2,7 Prozent und gegenüber dem dritten Quartal 2022 um 4,8 Prozent zurückgingen.

Für Mieter gibt es hingegen kaum Hoffnung auf fallende Mietpreise.

"Bei den steigenden Mieten deutet sich keine Trendumkehr an, im Gegenteil: Denn die Neubautätigkeit liegt weiterhin weit hinter dem Bedarf zurück", sagte Tolckmitt.

Preisrückgänge bei Gewerbeimmobilien

Anders als bei den Wohnimmobilien sah es bei den Gewerbeimmobilien aus. Hier fielen die Preise sowohl beim Vergleich des vierten Quartals 2022 mit dem Vorjahresquartal (-4,4 Prozent) als auch beim Vergleich des vierten mit dem dritten Quartal 2022 (-2,9 Prozent).

Zurückzuführen sind die Entwicklungen zum einen auf die Preise für Büroimmobilien, die um 2,6 Prozent auf Jahressicht und um 2,4 Prozent auf Quartalssicht nachgaben. Zum anderen fielen auch die Preise für Einzelhandelsimmobilien - um 9,1 Prozent bzw. 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahres- bzw. Vorquartal, wie der Verband erklärte.

"Die zahlreichen Herausforderungen und die Inflation trüben die Kauflaune ein und belasten die Einzelhandelsimmobilienpreise", sagte Tolckmitt.

