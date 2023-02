Hamburg (ots) -400 Athlet:innen, unter ihnen die besten der Welt - das sind die Beach Tennis Open Saarlouis. Vom 15. bis 20. August blickt die Beach Tennis-Szene wieder ins Saarland. Dann finden die Deutschen Meisterschaften und eines von acht Beach Tennis Grand Slam Turnieren statt."Die Atmosphäre und das urbane Umfeld in Saarlouis machen dieses Event einzigartig und sind ein Highlight für Spieler und Zuschauer. Das zeigen auch die jährlich steigenden Teilnehmer- und Besucherzahlen", sagt DTB-Vizepräsident Dr. Sebastian Projahn. Die Deutschen Meisterschaften werden 2023 in folgenden Kategorien veranstaltet: Damen-Doppel, Herren-Doppel, Mixed-Doppel, Damen-Doppel 40, Herren-Doppel 40, Mixed-Doppel 40, Juniorinnen-Doppel U18 und Junioren-Doppel U18.Die ITF Beach Tennis World Tour Sand Series steht für Beach Tennis auf absolutem Weltklasse-Niveau. Die Grand-Slam-Serie im Beach Tennis ist zum dritten Mal in Folge zu Gast in Saarlouis. Mit 50.000 US-Dollar ist das ITF-Turnier dotiert."Die Beach Tennis Open Saarlouis sind eines der Gründungsturniere der ITF Sand Series. Der DTB ist für uns ein wichtiger Partner, um Beach Tennis weiterzuentwickeln. Fans und Spieler können sich auf eine noch größere Auflage der Veranstaltung in Deutschland freuen", so Ben Philipp, Senior Manager Beach Tennis ITF.Die sechste Ausgabe der Beach Tennis Open Saarlouis bringt einige Neuerungen mit sich. 2023 findet das Event zum ersten Mal auf dem Großen Markt statt. Alle Spiel- und Trainingsplätze sind damit zentral an einem Ort. Neben dem Center Court für die Highlight-Spiele wird es einen weiteren Court mit Tribünen geben sowie sechs Spielplätze und einen Trainingsplatz. Der Eintritt für Fans ist an allen Tagen frei.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5437954