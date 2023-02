DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES - Bereitstellung einer Finanzierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta/10.02.2023/10:15) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES - Bereitstellung einer Finanzierung

Kahl am Main, den 10. Februar 2023 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine Vereinbarung abgeschlossen, die es SINGULUS TECHNOLOGIES ermöglicht, bis zu 20,0 Mio. EUR an Finanzierung für die kommenden 18 Monate zu erhalten. Am heutigen Tag wurde die erste Tranche in Höhe von 9,6 Mio. EUR seitens SINGULUS TECHNOLOGIES gezogen und auf einem Konto der Gesellschaft bereitgestellt. SINGULUS TECHNOLOGIES befindet sich in Abstimmung mit dem zuständigen Abschlussprüfer der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt ("KPMG") über den Abschluss der Prüfungshandlungen für die beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021, damit die Testate bis Mitte März 2023 erteilt werden können. Die Erteilung der Testate ist die Voraussetzung, um weiteren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. KPMG ist sich nach eigener Aussage der Eilbedürftigkeit hinsichtlich der möglichen Ausfertigung der Testate bewusst.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe)

