Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen weiter zurückgehalten. Am Vormittag sank der deutsche Leitindex DAX -0,61% zuletzt um rund 0,5 Prozent auf 15.448 Punkte. Für die durchwachsene Woche zeichnet sich mehr oder weniger eine Stagnation ab. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:Die Anleger hätten zuletzt "zu viele Vorschuss-Lorbeeren ...

