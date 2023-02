Offenbach am Main (ots) -Durch den hohen Fachkräftemangel sind 1.500 Stellen in rheinland-pfälzischen Kindertageseinrichtungen nicht besetzt. Die neue Kampagne soll Abhilfe schaffen."Das mag ich. Magst du auch? Werde Erzieherin oder Erzieher." heißt die groß angelegte Werbekampagne des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz. Ministerin Dr. Stefanie Hubig (SPD) hat sie am 06.02.2023 gemeinsam unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Verantwortungsgemeinschaft Kita vorgestellt.Drei Jahre lang soll auf Plakaten, einer eigenen Website (https://werde-erzieherin-oder-erzieher.rlp.de/) und Social-Media-Kanälen über das Berufsfeld aufgeklärt und dafür geworben werden. Laut Ministerium sind die wichtigsten Zielgruppen die Jahrgänge 1995 bis 2010, die sogenannte Generation Z, doch auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind in den Einrichtungen herzlich willkommen.Für eine optimale Wirkungsweise der Kampagne hat die BRAND FACTORY®-eigene Mafo-Unit im Vorfeld des Launches eine intensive Marktforschung durchgeführt, in die auch Expertinnen und Experten integriert wurden. Damit konnte in der Zielgruppe ein Zustimmungswert von über 90 % erzielt werden. Ministerin Hubig betonte am Montag, dass die Kampagne natürlich darauf abziele, den Fachkräftemangel zu entschärfen, aber vor allem auch die Wertschätzung des Berufs zu steigern.Über BRAND FACTORY®: BRAND FACTORY® ist eine unabhängige, inhabergeführte Werbeagentur, die zu den kreativsten Agenturen Deutschlands gehört. Die Growth-Marketing-Spezialisten aus Offenbach bringen Erfahrung aus über 20 Jahren Marketing-Kommunikation mit. In der jüngeren Vergangenheit hat sich BRAND FACTORY® durch die Übernahme von Digital-, Social-Media- und Influencer-Marketing-Spezialisten weiter als Full-Service-Dienstleister positioniert. 60 Expertinnen und Experten arbeiten mit voller Leidenschaft und auf das Ergebnis fokussiert für ihre Kundinnen und Kunden. Ihre Methode: aus der Marktkenntnis und -analyse die richtigen Schlussfolgerungen ziehen - und damit Wachstum für die Auftraggeberinnen und Auftraggeber generieren. Weitere Informationen zu BRAND FACTORY® sowie den neuen Imagefilm der Agentur finden Sie unter: https://www.brand-factory.dePressekontakt:Christian TrachselGeschäftsführerBRAND FACTORY® GmbHTel.: +49 (0) 69 8700123-12christian.trachsel@brand-factory.deOriginal-Content von: Brand Factory GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164483/5437994