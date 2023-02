DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES - Bereitstellung einer Finanzierung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta/10.02.2023/10:25) - Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES - Bereitstellung einer Finanzierung

Kahl am Main, den 10. Februar 2023 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine Vereinbarung abgeschlossen, die es SINGULUS TECHNOLOGIES ermöglicht, bis zu 20,0 Mio. EUR an Finanzierung für die kommenden 18 Monate zu erhalten. Am heutigen Tag wurde die erste Tranche in Höhe von 9,6 Mio. EUR seitens SINGULUS TECHNOLOGIES gezogen und auf einem Konto der Gesellschaft bereitgestellt. SINGULUS TECHNOLOGIES befindet sich in Abstimmung mit dem zuständigen Abschlussprüfer der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt ("KPMG") über den Abschluss der Prüfungshandlungen für die beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021, damit die Testate bis Mitte März 2023 erteilt werden können. Die Erteilung der Testate ist die Voraussetzung, um weiteren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. KPMG ist sich nach eigener Aussage der Eilbedürftigkeit hinsichtlich der möglichen Ausfertigung der Testate bewusst.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO: "Mit dieser Finanzierung sichern wir die weitere positive Entwicklung unseres Unternehmens ab. Sie bietet besonders die finanzielle Grundlage für die Realisierung größerer Solarprojekte. Wir arbeiten ebenfalls seit mehreren Jahren an der Einführung unserer Prozesse und Anlagen in neue Marktbereiche wie z.B. Wasserstoff und Batterietechnik. Mit dem Wachstum in diesen neuen Arbeitsgebieten sehen wir insgesamt positiv in die Zukunft."

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Corporate Communications, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 04:25 ET (09:25 GMT)