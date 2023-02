Bonn (ots) -"Wenn man als Anwalt den Streit nicht liebt oder die Auseinandersetzung, sollte man diesen Beruf nicht ergreifen", sagt der Rechtsanwalt Christian Schertz, der zahlreiche Prominente sowie Politikerinnen und Politiker zu seinen Mandanten zählt. "Der Anwaltsberuf gehört noch zu den archaischen Berufen, wo man rausreitet und gewinnen sollte. Das ist jedenfalls mein Ziel. Und das macht mir Spaß."In der Sendung "phoenix persönlich" äußert sich der Rechtsanwalt Christian Schertz im Gespräch mit Alexander Kähler über sein Selbstverständnis als Anwalt, über das Verhältnis von Pressefreiheit und Persönlichkeitsschutz und über die Bedeutung von sozialen Medien für Hass und Verrohung.Schertz sieht es als seine "Pflicht", seine Expertise und sein Know-how Menschen zur Verfügung zu stellen, "die einer medialen Verurteilung, Vorverurteilung mitunter auch Vernichtung ausgesetzt sind." Schertz, zu dessen anwaltlichen Schwerpunkten das Presse- und Persönlichkeitsrecht zählt, nimmt für sich in Anspruch, auf der Seite derjenigen zu stehen, "die sich dagegen wehren, dass ihre Rechte verletzt worden sind", die Schutz bedürften.Christian Schertz sieht besonders bei Politikerinnen und Politikern Handlungsbedarf, was den Persönlichkeitsschutz anbelangt: "Was ich tatsächlich in den letzten Jahren beobachte, weil ich sehr viele Politiker vertrete in diesen Dingen, ist, dass der Politiker faktisch rechtlos gestellt ist." Politiker hätten im Grunde überhaupt keinen Rückzugsort mehr, wo sie unbeobachtet seien, kritisiert Schertz mit Verweis auf Paparazzi-Fotos von Klaus Wowereit, der privat in einem Restaurant saß oder Christian Wulff, dessen Einkaufswagen selbst lange Jahre nach seinem Rücktritt als Bundespräsident noch abgelichtet wurde. "Auch Politiker müssen das Recht haben, dass sie mal privat und unbeobachtet sind", fordert Schertz.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5438070